Jak spí vaše děti?

Dostatečný spánek je pro děti velmi důležitý, má vliv na jejich školní prospěch i imunitu. Děti školou povinné by měly chodit do postele tak, aby stihly naspat přibližně deset hodin. Uvítali by čtenáři Deníku, aby se začátek školy posunul až na devátou ráno? A která škola v našem regionu už dnes začíná jindy, než v tradičních osm? Dozvíte se ve vašem Píseckém týdnu, který vychází ve středu.

Písecký týden | Foto: Deník

Autor: Redakce