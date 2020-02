Luisa Niedrová se zastavila u schodů, jako by si chtěla odpočinout, než se vydá po úzkém pavlačovém schodišti vzhůru. Byl květen roku 1916 a Evropa byla už třetí rok ve válce, takže zásobování vázlo a v Čechách se stejně jako v celé rakouské monarchii začínal čím dál více projevovat hlad. Luisa i její manžel Stefan pocházeli, i přes své německy znějící příjmení, z italského Rovigna (dnes chorvatské město Rovinj), odkud je vyhnala válka. V Písku zakotvili víceméně náhodou. Pronajali si zde za drobný peníz nevelký pokojík v tehdejší Husově ulici, v rohovém domě čp. 103. Dům patřil panu Ledeckému, který první patro pronajímal.

Jedním z nájemníků tehdy byla i Anna Čížková, asi šedesátiletá vdova po učiteli. Neměla po svém zemřelém manželovi žádnou penzi, a tak jí každá koruna přišla vhod. Protože obývala vcelku velký byt o třech pokojích a kuchyni, její domácí nic nenamítal, aby si stará paní v těžkých válečných časech něco přivydělala tím, že si vezme do bytu ještě podnájemníky. A tak se manželé Niedrovi octli v tomto velkém domě, naproti kterému stála přes křižovatku honosná budova Grandhotelu Dvořáček, kde vyučoval na housle profesor Otakar Ševčík.

Pohlednice centra Písku z roku 1914. Foto: Archiv Vladimíra Šindeláře

Luisa Niedrová si zatím u schodů na pavlač odpočinula. Pak uchopila tašku s nákupema začala vystupovat po kamenných stupních. Přitom si uvědomila, že bytnou už druhý týden neviděla. Pak si vzpomněla, že o Velikonocích potkala na chodbě mladíka v ošuntělých šatech, o němž věděla, že jej stará paní nechává za drobný peníz bydlet v prostředním ze svých pokojů. Ten se v řeči zmínil, že prý bytná odjelak příbuzným do Prahy.

Když ale vyšla po schodech a zamířila ke svému bytu, náhle ji udeřil do nosu nasládlý zápach. Luisu to nepřekvapilo, tenhle zápach byl od dveří pokojů paní Čížkové cítit už několik dní. Ale teď v teplých květnových dnech ještě více zesílil. Luisu napadlo, že stará paní před svým odjezdem do Prahy asi zapomněla v bytě nějaké maso, které je teď po dvou týdnech pořádně cítit.

ŠOKUJÍCÍ NÁLEZ

Protože se už ten zápach nedal vydržet, Luisa vyburcovala doma manžela a vrátili se zpět na pavlač. Zaklepali na dveře s cedulkou Anna Čížková, vdova po učiteli, a protože nikdo neotevíral, vzal signor Stefan za kliku a vzápětí se proti nim vyvalila vlna odporného nasládlého zápachu. Udělali ještě několik kroků do menšího pokoje a jejich zraky ulpěly na lůžku v rohu. Šokovaný Stefan Niedr pak běžel na strážnici a vrátil sev doprovodu městského nadstrážníka Václava Vorla a MUDr. Stanislava Procházky. Václav Vorel pak do protokolu uvedl:„… na posteli u dveří byla nalezena mrtvola Anny Čížkové…“ Následoval podrobný popis stavu nebožky. Bylo zřejmé, že nešťastná vdova nikam do Prahy neodjela, nýbrž od soboty 22. dubna, na kterýžto den vyšla onoho roku 1916 Bílá sobota velikonoční, spočívalo její tělo na lůžku a v teplém počasí rychle podléhalo rozkladu. Na pokyn úředních osob byla dopravena do márnice na někdejším Svatotrojickém hřbitově, kde ještě téhož dne proběhla soudní pitva.

Zpočátku se oba soudní znalci MUDr. Bláha a MUDr. Kavalír domnívali, že smrt nastala zastřelením. Při detailním zkoumání však MUDr. Kavalír připustil, že smrtelná rána mohla být způsobena i úderem sekery, a to velkou silou. Bylo tedy zřejmé, že jde o vraždu. Motiv ale nebyl jasný, protože oběť žila v chudých poměrech.

Písecká veřejnost se zprvu po nálezu jejího mrtvého těla domnívala, že stará žena spáchala ze zoufalství nad neutěšenými finančními poměry sebevraždu. Ale to jednak vyvrátila pitva a následně i výpovědi svědků, kteří uváděli, že i přes nedostatek peněz se těšila pevnému zdraví a byla ráda na světě.

DOPADENÍ VRAHA

Vyšetřovatelé se začali pídit po totožnosti mladíka, který přespával na lůžku v pokoji sousedícím s místem nálezu mrtvoly a v onen osudný velikonoční den pak sousedům tvrdil, že jeho bytná odcestovala do Prahy. Vyšetřovatelé věděli už druhého dne, o koho se jedná. Sousedé o neznámém uváděli, že byl tesařským pomocníkem a vdova jej měla na bytě za jednu korunu denně, za což mu poskytovala přespání ve velkém pokoji spolu se snídaní. Onen nájemník jí však zůstával často dlužen za bydlení, a protože navíc trpěl vleklou chorobou močových cest (neudržel v noci ve spánku moč), musela po něm jeho bytná ráno často uklízet znečištěnou postel.

Z neznámého se vyklubal Josef Domín, narozen 18. února 1897 v Nemanicích, příslušný do Hodějovic, dosud netrestán, svobodný, katolík, naposledy bytem v domku své matky na Borku u Českých Budějovic. Tam ho také sotva 24 hodin po nálezu mrtvoly zatkli na žádost píseckých kolegů českobudějovičtí četníci a ozbrojená eskorta ho dovezla vlakem do Písku ke krajskému soudu.

Ukázalo se, že před velikonočními svátky chudá vdova prodala MUDr. Skálovi pěkně vyřezávaný prádelník za 100 korun (dnes by to bylo 10 tisíc), přičemž netušila, že to neuniklo jejímu podnájemníkovi. Ten si rovněž nemohl nevšimnout, že jeho bytná vyhrála krátce před Velikonocemi částku 40 korun v tehdy velmi populární lotynce. Usoudil, že teď má i on sám šanci dostat se k penězům. Na Bílou sobotu ráno měl s bytnou nepříjemný výstup kvůli dlužnému nájemnému. Zavraždil ji sekerou večer, když usnula.

Připravil ji o život kvůli penězům, které pak ale v bytě nenašel, a tak se musel spokojit jen s částkou 2 koruny a 16 haléřů, několika obnošenými kousky oděvu a několika kusy cínových lžic, které prodal jednomu z píseckých vetešníků. Vdova tedy zemřela vlastně úplně zbytečně.

Odsouzený byl na devět let těžkého žaláře a 7. srpna 1916 byl dodán k výkonu trestu do pankrácké věznice. Za dobré chování byl podmínečně propuštěn 10. května roku 1922.