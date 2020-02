Dnešní Milevské maškary mají svůj dávný původ ve středověkých lidových hrách, kdy se v Milevsku tímto způsobem slavil konec masopustu. Konal se tu u této příležitosti veselý průvod, jehož hlavní postavou byl Bakchus (Bakus) podle řecké mytologie bůh vína, veselí a smyslných požitků.

Tyto rozmarné průvody obvykle procházely v pondělí a úterý masopustní po zdejších hostincích a na Popeleční středu byl pak Bakus „pochován“. Tento poslední akt se konal v bývalém potoce, který kdysi tekl přes milevské náměstí. Když v pozdějších dobách došlo k zakrytí potoka, býval Bakus pohřben v dnes už také neexistujícím rybníku Kuklík na severním okraji města.

Bakusův pohřební průvod byl tvořen ustálenou sestavou postav: Bakusova žena s dítětem, hrobaři, kostelník, kněz, smuteční zpěváci, ministranti a vzadu poskakoval „bláznivýs křížkem po funuse“. Samotný Bakus byl vezen na voze, cestou se vydatně napájel pivem a jeho oděv byl vycpán hrachovinou.

Po skončení průvodu došlo k pohřbení Bakuse do sněhuu potoka či rybníka.

Zdejší úřady však tento průvod neviděly rády, a když roku 1864 jeden z představitelů Bakuse během svého mokrého pohřbu nastydl a následně zemřel, byla to pro úředníky vítaná záminka, aby mohli tuto kratochvíli zakázat.

Mezitím se však Bakusův pohřební kondukt rozrůstal o další postavy, takže už roku 1962 se jednalo o dosti rozsáhlý průvod masek.

ZÁKAZ BAKUSE

Když pak samotný Bakus díky úřednímu zákazu zmizel, vytvořil se z jeho pohřebního průvodu samostatný průvod maškar, jehož se zákaz netýkal. Tento maškarní průvod procházel městem vždy o masopustním úterku a od roku 1875 měl vždy nějaký předem určený ráz. Většinou se jednalo o nějakou událost buď z dávné historie, nebo i ze současnosti.

Po několika letech se pak v průvodu znovu objevil Bakus, ale nyní už bez pohřbu a ostatních ceremonií, které s ním byly kdysi spojeny.

Tak například roku 1875 se hodně na Milevsku mluvilo o chystané stavbě železnice. I když první skutečný vlak projel Milevskem až roku 1889, už o 14 let dříve mohli zdejší obyvatelé vidět první vlak sestavený z několika povozů, tažených párem silných koní. V čele byla umístěna „lokomotiva“, která vypouštěla z komína kouř, z jednotlivých „vagónů“ mávali cestující a kolem vlaku pobíhali maskovaní „akcionáři“ a nabízeli divákům „akcie dráhy“ za malý finanční obnos.

Maškarních průvodů se ovšem tehdy nemohl zúčastnit kdokoli. Účast v průvodu byla vyhrazena především milevským obyvatelům. O každém účastníku v průvodu jednotlivě předem hlasovalo maškarní komité.

Známe názvy mnoha námětů milevských maškar. Tak například roku 1888 to byla Cikánská svatba, 1889 Návrat Američanů do Vlasti, 1897 Africká karavana, 1901 Výlet vlakem do Ameriky, 1910 První gramofon a roku 1914 to byl Prodaný ženich.

PŘERUŠENÍ TRADICE

První světová válka maškarní průvody přerušila a ani poválečná léta tomuto zvyku nepřála. K obnovení tradice došlo až roku 1933. Tehdy byla jako námět stanovena Zakletá princezna a roku 1934 pak Obludaz Loch Ness. V té době také Československý filmový týdeník natočil první, zatím ještě němé, záběry z Milevských maškar.

Také v období druhé světové války se maškarní průvody nekonaly a k jejich obnovení došlo až roku 1946. K dalšímu přerušení došlo roku 1963 a maškary vyšly do ulic až po šesti letech.

Po roce 1989 nějaký čas tato tradice stagnovala, ale v posledních letech, díky úsilí Maškarního sdružení, opět došlo k jejímu významnému obnovení. V poslední době se tu objevují jako hosté i hudební soubory ze Švýcarska a Německa.

Nedílnou součástí příprav na maškarní průvody byla také tradice popisování výloh obchodů ve městě veselými nápisy. Znění některých z nich se dochovalo dodnes:

„Jménem všech zesnulých v Pánu, děkujeme za plnění plánu.“ (Kancelář pohřebního ústavu)

„Uděláš-li někde boudu, vítáme tě u našeho soudu.“ (Budova bývalého okresního soudu v Milevsku)

„Všechno bude týden příští, už to roste v pařeništi.“ (Prodejna ovoce a zeleniny)

Vladimír Šindelář, publikováno v knize 830 let Milevska