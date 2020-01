Žďákovský most spojuje kostelecký a orlický břeh už 53 let. Prostřednictvím archivních snímků můžete nahlédnout do doby jeho stavby.

Stavba Žďákovského mostu. | Foto: Archiv obce Orlík na Vltavou

Zajímavostí je, že se o spojení obou břehů Vltavy u dnes zatopené obce Žďákov, po které se most jmenuje, uvažovalo už v roce 1941. Stavba samotného mostu ale začala až v roce 1956 a trvala s přestávkami až do roku 1967, kdy byl 27. dubna Žďákovský most slavnostně uvedený do provozu.