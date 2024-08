Jak by mohlo vypadat písecké Výstaviště? Nad tím se zamýšleli studenti Fakulty architektury ČVUT pod vedením ateliéru Kohout – Tichý. S jejich návrhy se budou moci obyvatelé města seznámit na akci Výstaviště žije, která se uskuteční v pátek 23. srpna od 14 hodin přímo na Výstavišti.

Jak zmínila městská architektka Monika Ješetová, oblast Výstaviště je z urbanistického pohledu místem s velkým potenciálem, který zatím není dostatečně využit. „Podobných míst je v Písku několik, proto jsme se rozhodli oslovit budoucí architekty a vyzvat je, aby vymysleli a navrhli jejich využití. Samostatně chceme veřejnosti představit jejich návrhy, ve kterých zpracovali Výstaviště. Všechny práce pak budeme prezentovat na výstavě, která se bude konat v září na dopravním hřišti,“ řekla městská architektka, která obě akce připravuje.

close info Zdroj: MÚ Písek zoom_in Výstaviště žije.

Prezentace návrhů na využití Výstaviště bude pojata jako zakončení léta se studenty. „Na místě bude hrát DJ, večer studentské kapely, nebude chybět ani dobré jídlo a pití,“ nastínila Monika Ješetová. Město podle ní zajímá i názor občanů na lokalitu. „Budeme se návštěvníků ptát, co by na Výstavišti uvítali. Využijeme stejný model jako při akci Václav žije!, kterou jsme na jaře pořádali na dopravním hřišti. Tehdy lidé mohli psát na velkou tabuli své nápady, nebo je mohli napsat na lísteček. Tento způsob se nám osvědčil, proto jej zvolíme i tentokrát. Také nyní budou lidé moci nechat městu vzkaz,“ doplnila městská architektka s tím, že z ankety vzešla spousta zajímavých nápadů. Jeden z nich se dokonce už proměnil v realitu. „Lidé uváděli, že by se jim líbilo, kdyby na dopravním hřišti byl stánek s občerstvením, a ten tu už od uplynulé neděle funguje,“ doplnila.

Petra Měšťanová