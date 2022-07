Plachtění na jachtě po lipenském jezeře, třeba i po několik dní, není určeno jen pro vyvolené. Vyzkoušet ho může každý. Stačí jenom opravdu chtít. A i když je zájem o plachtění velký, neznamená to, že další zájemci nemají šanci. Obě lipenské společnosti Noe´s Sailing a Vypluj.cz, když je to potřeba, spolupracují, aby zákazníky uspokojili.

Jejich lodě najdete v lipenské maríně u mola B. „Aktuálně disponuji čtyřmi jachtami,“ sdělil Radek Dvořák, majitel společnosti Vypluj.cz. „Jsou to čtyři plachetnice, zhruba 10 metrů dlouhé. Pronajímáme je ke klasickému čartru (pronajmutí lodi na několik dní). Soustředíme se na vícedenní pobyty, protože jsou to kajutové plachetnice, kde je toaleta, sprcha, veškeré zázemí pro kuchyni, takže klienti na lodi mohou v pohodě vydržet více dní. Zájem je velký, působím tu první sezonu, pracovně spíše nultou sezonu, ale zájem je obrovský.“

Na pronajmutí větších jachet společnosti Vypluj.cz je potřeba vlastnit kapitánský průkaz vůdce malého plavidla. „Takzvané VMPéčko, což není problém získat,“ řekl Radek Dvořák. „Není to ovšem otázka jednoho dvou dnů, ale absolvování kurzu. Rovněž se soustředíme na výuku kapitánských kurzů ke kapitánským zkouškám.“

Ačkoliv bylo ráno, do mola i lodí se opíralo slunce a zvěstovalo, že i tento den bude pořádně horký. Na molu čekali na instrukce zájemci o zapůjčení menších lodí. „Dostala jsem plavbu jako dárek k narozeninám,“ říkala s úsměvem Martina Toušková z Husince, jejíž manžel cosi kutil v kajutě zapůjčené menší plachetnice. „Dnes to zkusíme poprvé. Čekáme na instruktáž, jak si máme počínat. Loď máme půjčenou od včerejšího večera a dnes v 16 hodin ji vracíme. Plout na lodi byl můj sen. Je to od manžela hezký dárek. Jsme teď před vyplutím trochu nervózní, protože nevíme, jak se nám podaří vymanévrovat ze stísněného přístaviště. Až se nám to podaří, máme v plánu vyrazit směrem na Novou Pec. Ovšem netuším, jakou rychlost vyvineme a kam se nám podaří dostat.“ I přestože se jednalo o menší jachtu, byl v kajutě prostor, kam se může posádka natáhnout k odpočinku. „V kajutě jsou čtyři lůžka, z nich dvě jsou spojená v jedno a dvě lůžka jsou po stranách lodi,“ popsala Martina Toušková. „Dneska jsme tam přespali, ale moc komfortní to nebylo. Ale na jednu noc, dobrý.“ V lodi se dá i vařit, ale to manželé ještě neokusili.

A už začalo školení. „Máte smlouvy o převzetí lodě. V nich je napsáno, že kapitán musí být za plavby střízlivý, tolerance na alkohol je nulová,“ zahájila instruktáž Hana Gvenetadze z Noe´s Sailing. „Platí zde stejná pravidla jako na silnici. Může se stát, že vás zastaví, zkontroluje a dá vám dýchnout policie. Tak se toho nelekněte. Je to běžná vodní kontrola. Stejně tak vás může zastavit státní plavební správa.“ Následovala podrobná instruktáž, jak zacházet s lodí. Netrvalo dlouho a laici, kteří něco takového slyšeli poprvé, z toho měli v hlavě guláš. Manžele Touškovi a další zájemce o lodi to však zřejmě nerozhodilo. „Nakopneme to, a jedem,“ shrnul nabyté informace Jan Toušek.

O kousek dál se naloďovala mladá žena Sandra z Prahy s manželem a s malým synem Vojtou. „Poplujeme poprvé. My jsme ale způsob plavby předtím docela dost studovali, takže doufáme, že to zvládneme.“ Jejich obavy však také vyvolávaly manévry, jak se z přístaviště vymotat.

Společnost Noe´s Sailing půjčuje lodě na Lipně již 16. rokem. Má největší flotilu lodí na Lipně. „Každoročně jsme přikupovali další a další plachetnice, takže teď jich máme 21,“ sdělila majitelka Andrea Šámalová. „Zájemci si lodě pronajímají minimálně na dva dny o víkendu, ale jezdí sem třeba Rakušané na týden, i Pražáci, Ostraváci. Jaro a podzim preferují spíše partičky lidí, o prázdninách jsou to hlavně rodiny s dětmi. Během covidu jsme měli zájem velký, protože lidé nejezdili k moři. Letošní červenec už byl proti tomu slabší, to asi všichni zamířili k moři a v srpnu už je zase zájem velký.“

Ne všichni amatéři plavbu na plachetnici zvládnou. „Stává se to,“ připustila Andrea Šámalová. „Každému vyhovuje jiné počasí, někoho to zkrátka nechytí, nebo vane vítr a posádka uvízne s lodí na mělčině a potřebují pomoc. Doporučujeme proto těm, kdo si chtějí udělat kapitánský průkaz vůdce malého plavidla na větší lodě, aby si plavbu nejprve vyzkoušeli na malých lodích.“