Budovu bývalého velitelství v areálu Žižkových kasáren má nahradit bytový dům, který tu chce vystavět soukromý investor. Ten však narazil na problém v podobě nedostatku parkovacích míst, bez kterých nezíská povolení ke stavbě.

Developer se nyní obrátil na město, zda by mu nepomohlo ze svízelné situace. Nabízí tři nové bytové jednotky o velikosti 2+kk, 1+kk a 1+kk výměnou za pronájem plochy pro dočasné parkoviště v jižní části areálu kasáren. „Jižní část je obrovská a její zastavění bude určitě trvat o mnoho déle, než v případě severní části. Na druhou stranu jednou přijde doba, kdy dočasné parkoviště zrušíme, a lidé se pak budou obracet na město, nikoli na investora,“ shrnul pro a proti starosta Písku Michal Čapek s tím, že ani v rámci koalice nepanuje jasná shoda, jak se k věci postavit.

Společnost Art Deco Living je vlastníkem budovy a pozemku pod ní od dubna 2021. Plánuje zde vystavět bytový dům se čtyřiceti byty o velikosti 1+kk až 3+kk. „Půjde o koncepci družstevního bydlení, která je pro lidi dostupnější,“ poznamenal za společnost Jan Mojžíš s tím, že byty by měly stát od 300 tisíc korun vkladu plus měsíční splátky. Tři z bytů chce investor darovat městu za to, že mu dočasně pronajme pozemek, na kterém zřídí parkoviště. Společnost totiž žádný takový pozemek nemá a bez určitého počtu zajištěných parkovacích stání pro budoucí obyvatele domu nedostane povolení ke stavbě.

Parkoviště by mělo zůstat společnosti v pronájmu až do doby zřízení definitivních parkovacích míst nebo parkovacích domů v rámci celkové revitalizace areálu Žižkových kasáren. Mnozí to však vidí jako nekoncepční řešení. Dočasným pronájmem si město podle zastupitele Aleše Chalupy zadělává na problémy do budoucna. „Až tam postavíme parkovací domy, už těžko donutíme lidi, aby si v nich koupili parkovací stání,“ namítl. Zastupitel Luboš Průša navrhl rozhodnutí odložit do doby, než bude hotová zastavovací studie lokality.

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování Kamil Polách upozornil, že schválení vytvoří precedent i pro další investory. Podle starosty však schválením získají obě strany. „Bytů je v Písku nedostatek, a tak bychom měli výstavbu nových podporovat. Vidím to tak, že tady máme barák, který je ostudou lokality, a nevyužitou plochu, která může dočasně sloužit jako parkování,“ poznamenal. Záměr pronájmu plochy výměnou za tři byty však nezískal u zastupitelů dostatečnou podporu. Bod se pravděpodobně vrátí k projednání poté, co bude hotová zastavovací studie severní části kasáren, což by mělo být do konce listopadu letošního roku.