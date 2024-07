Meziročně stouply investiční výdaje, loni dosáhly téměř 329 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2022 to bylo o 49,5 milionu korun více. „Investiční výdaje města byly minulý rok druhé nejvyšší v jeho historii. Velké částky investujeme například do rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury a komunikací, loni jsme kompletně opravili Strakonickou ulici, a to za 31 milionů korun. Budujeme domov pro seniory, kde jsme loni proinvestovali 98 milionů korun. Další velké částky mířily do našich škol, třeba do další etapy rekonstrukce 13. mateřské školy, která vyšla na bezmála 14 milionů,“ řekl místostarosta Josef Soumar.

V posledních 10 letech činily průměrné roční investiční výdaje 28,2 % z celkových výdajů. V roce 2023 to bylo 28,6 %, meziročně o 4 % více. „V porovnání s průměrem za pět předchozích let, který je 283,8 milionu korun, stouply investiční výdaje roku 2023 o 45 milionů. Průměr posledních pěti let přitom výrazně navyšují vysoce nadprůměrné investice realizované v roce 2018, kdy se budovala městská knihovna a vodárna,“ doplnil Josef Soumar.

Výdaje rozpočtu ve srovnání s rokem 2022 stouply o 51,2 milionu a byly nejvyšší v historii města. Na investice šlo meziročně o 49,5 milionu korun více, neinvestiční výdaje meziročně vzrostly jen o 1,6 milionu. „Poměr investičních a neinvestičních výdajů činil 71,4 % ku 28,6 %. Vzhledem k tomu, že investiční výdaje byly loni druhé nejvyšší v historii a neinvestiční stouply pouze o 0,2 %, dají se výdaje v souhrnu hodnotit rozhodně pozitivně,“ shrnul Josef Soumar.

Součástí výdajů města jsou pravidelné platby, kterými zabezpečuje chod sportovišť či dopravní infrastruktury. Například správa sportovních areálů loni vyšla na 34 milionů korun, na správu městských komunikací město vydalo 24 milionů, náklady na veřejné osvětlení a světelnou signalizaci se vyšplhaly na téměř 27 milionů. Údržba zeleně loni stála přes 16 milionů, provoz MHD téměř 20 milionů, na odpadové hospodářství město vynakládá 30 milionů.

Příjmy rozpočtu města podruhé v historii překročily jednu miliardu korun, meziročně vzrostly o 122,2 milionu, tedy o 12 %. „Zasloužily se o to daňové příjmy, které meziročně stouply o téměř 96,3 milionu, tedy o 15 procent, a nedaňové příjmy s osmiprocentním růstem a navýšením 18,6 milionu. Zvýšily se i příjmy z dotací, které meziročně vzrostly o 22 procent,“ uvedl místostarosta.

Celkové hospodaření tak skončilo se schodkem 13 milionů korun. Za posledních deset let hospodařil Písek se ztrátou počtvrté. „Schodek rozpočtu roku 2023 činí 1,15 % hodnoty ročních výdajů města,“ dodal Josef Soumar.

Petra Měšťanová