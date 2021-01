"Náš zájem by neměl končit za prahem našeho bytu ani plotem naší zahrady. Užíváme-li veřejná prostranství a přírodu jako celek k vlastnímu potěšení těla i ducha, mělo by být naší povinností a zároveň radostí zanechat tato místa čistá, ve stavu, v jakém nám jej naše příroda nabídla," uvádí k aktivitě skupiny dobrovolníků Helena Titlbachová.

Lidé by se podle ní neměli stydět jednat za ostatní, kteří si to ještě neuvědomili. "Pomozme vlastním příkladem a viditelným zájmem k návratu čistoty a příjemného životního prostoru naší jihočeské přírody. Buďme iniciativní a sbírejme dobrovolně vše, co do ní nepatří. Nespoléhejme se, že to uklidí někdo jiný, spoléhejme se sami na sebe," snaží se motivovat spoluobčany.

Skupina příznivců této myšlenky je k nalezení na Facebooku pod názvem Před vlastním prahem, kde je možné sdílet fotografie před a po dobrovolném úklidu odpadků s označením lokality. "Budeme rádi i za vytipování lokality, kde je sběr odpadků náročný či z různých důvodů nemožný. Podpoříme zájemce při jeho řešení, ať už jde o komunikaci s majitelem pozemku či příslušnými úřady," doplnila Helena Titlbachová.

Na jaře by se měl rozjet také projekt péče o vybrané lokality v Písku, které nejsou zrovna dobrou vizitkou města. Kdo bude mít zájem se zapojit, může se hlásit na e-mailu odboru životního prostředí MÚ Písek zp@mupisek.cz.