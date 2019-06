Jan Kouba se narodil v nedalekých Žďárských Chalupách. Po studiích se rozhodl věnovat učitelskému povolání, ale začala 1. světová válka. Nechtěl bojovat za monarchii, přidal se k ruským legiím a byl přidělen k 7. střeleckému „Tatranskému“ pluku. Po celou dobu působení v ruských legiích si psal deník. Koupil si linkovaný sešit, do kterého zapisoval skoro každý den. Když se po šesti letech vrátil z války, bylo mu dvacet pět let. Nastoupil jako učitel v Pasekách, roku 1933 přesídlil do Protivína. Dostal zde místo na měšťanské škole a bydlel s rodinou na náměstí v domě čp. 38 u Kolafů.

O válečných traumatech nechtěl moc vyprávět. Když se ho rodina ptala, mlčel. Traduje se, že na otázku jestli někdy zabil, řekl: „Na to se už nikdy neptej.“ Zůstaly po něm šachy, deník a vojenský kastrol. Deník zakopal na zahradě i s legionářskou uniformou. Pak ho po druhé světové válce vykopal, ale ten se ztratil a objevil až v roce 2017.

Když ho Ina četla, chtěla na otázky, které ji napadaly, znát odpovědi. A tak se vydala na Sibiř.

Podnikla expedici se svým mužem. Cesta z Moskvy do Vladivostoku jim trvala měsíc. Postupně vystřídali patnáct vlaků, vystupovali na místech, která souvisela s deníkem, a zajímalo je, jak se proměnila za 100 let. Chtěli vědět, jestli po československými legionářích nezůstaly nějaké památky.

Transsibiřská magistrála, nejdelší železnice světa, měří z Moskvy do Vladivostoku 9288 km. Je to tepna, kolem níž jsou velká města. Cesta vlakem trvá naráz 7 dní a 7 nocí. Koleje mají širší rozchod, velká lokomotiva táhne vlak, který může vézt klidně i tisíc lidí. Každý vagon má provodnicu – ruskou průvodčí, tvrdou, ráznou ženu, která je schopná udržet pořádek.

Novodobí cestovatelé, Ina s manželem, tam byli v květnu, s teplotami kolem nuly, ale velký sibiřský vítr pocitovou teplotu snižoval. Jaké to muselo být tehdy, když měli legionáři jen staré dopravní dřevěné vagony a teploty dosahovaly minus 40 stupňů! Pro jejího pradědečka byl mráz překvapením, uniforma byla jen z hrubšího promokavého plátna. Legionáři si museli poradit, začali si šít z kožešin šupky (kabáty), tlusté boty a pořádné rukavice (sundávat rukavice při nabíjení byl problém, a tak vytvořili „vyklápěcí“ rukavice) a ušanky.

Bolševici nevěřili, že někdo bude v takových mrazech bojovat.

Ze zimy 1918 je i následující příběh: dva kamarádi a Jan Kouba byli na hlídce, hustě pršelo. Bylo jim strašná zima. Hlídku měli už druhou noc, ráno uhodil mráz, oblečení na nich zmrzlo. Vrátili se zpátky, ale velitel jim oznámil, že jdou na útok, na bolševickou Byrmu. Ti dva kluci se nahlásili na marodku, že nejdou. Pradědeček se toho útoku zúčastnil. Byl vyhládlý a nevěřil, že mohou vyhrát. Tu bitvu o Byrmu také legionáři velmi zle prohráli. Podle Iny Píšové je pradědeček vlastně takový „hrdina“, protože měl zmrzlou uniformu, nemusel vlastně jít, ale on šel do předem prohrané bitvy a přitom nemusel.

Legionáři byli „bratři“, o osádce vagonu mluvil Jan Kouba jako o rodině, byl hrdý na to, že jsou dobrovolníci, že nejsou rekruti. Měli svoji vlastní měnu (Legiobanky), založili několik pivovarů, továrnu na cigarety, měli farmy a i vlastní naháněče dobytka, kteří vyjížděli do Mongolska a dobytek naháněli k vlakům. Do vagonů byly nakládány u Bajkalu obrovské kusy ledu, a když projížděli kolem farem, naložili do vagonů maso. A to bylo pro válečníky důležité. Měli čerstvé maso, vlastní cigarety a vlastní pivo. Měli „zlaté ručičky“, a také proto to zvládli.

Každý vlak měl „domácí zvířátko“ – medvídě, lišku, kavku. Nejčastěji medvídě. Rota jejího pradědečka měla dva. Medvědi Míša a Ríša cestovali se svou rotou po celou dobu až do Vladivostoku, kde vypukla diskuze, jestli pojedou dál. Legionáři si to prosadili. Pradědeček popisuje, jak je nalodili, pak vezli vlakem přes Kanadu, poté přes Atlantik do Evropy. Medvědům bylo velmi špatně z mořské nemoci, stejně jako pradědečkovi. Co se s medvědy stalo? Nějací dva méďové se pak stali prvními medvědy v hradním příkopu, otázkou je, jestli to byli oni…

Legionáři byli disciplinovaní, bolševická armáda z nich měla respekt. Ruští vojáci byli často nahnáni z vesnic, kolikrát nevěděli, za co bojují. Kdežto Čechoslováci byli urostlí Sokolové, cvičili každý den, místním dívkám se líbili. Když se vojáci oženili, mohli si vzít svou ženu s sebou do vlaku, ale ostatní nebyli moc nadšeni, místa ve vagonu bylo málo. Ve Vladivostoku na konci cesty se někteří chtěli rozvést. Pradědeček byl takový „písař“ roty, chodili za ním, aby jim papíry vyřídil, ale on nechtěl. Některé ženy spáchaly sebevraždu, protože neměly prostředky na návrat zpátky. Legionářů bylo 60 tisíc, samozřejmě se také nevyhnuli nákaze syfilidou, podél magistrály fungovaly asi 4 nemocnice.

Bolševici měli během bojů velké ztráty, naši měli padlých a raněných mnohem méně. Bojovali statečně za samostatné Československo. Na přelomu 1919 a 1920 však už byli vyčerpáni, přestali věřit ve smysl celé anabáze, a tak začali prohrávat. Často odepřeli svému veliteli poslušnost. Bělogvardějci (na jejichž straně bojovali legionáři) prohráli válku s rudoarmějci. Legionáři uvízli na konci světa v cizí občanské válce ještě dlouho po vyhlášení Československé republiky.

Chtěli pohřbít důstojně ty, kteří tam padli. Podél transsibiřské magistrály byla spousta pomníků. Sovětská komunistická vláda je zlikvidovala. Asi před deseti lety naše ministerstvo vyjednalo, aby na ta místa byly postaveny malé pomníčky v podobě vlaku, kolejí apod.

Zajímavý je jediný legionářský pomník z té doby. Stojí uprostřed „mořského hřbitova“ ve Vladivostoku. Vladivostok byl tehdy směsicí různých jazyků, kultur, dnes vypadá jako ruské San Francisko.

Ministerstvo obrany pomník zrenovovalo. Ina Píšová s manželem tam položila českou vlajku a kamínek z Pasek s Janovým jménem…

Ina Píšová přednáší českou literaturu na Univerzitě Karlově a je mluvčí jedné z jejích fakult. Sepsala vlastní zážitky z cesty po stopách svého pradědečka, které se prolínají se 100 let starými pasážemi z Janova legionářského deníku. Její kniha Transsibiřská odysea se stala cestopisem roku 2018, získala Cenu Hanzelky a Zikmunda.

My jsme měli možnost zakoupit ji i na místě a nechat autorkou podepsat. Děkujeme.

Protivínský vlastivědný klub