Zastupitelé města se na svém posledním jednání vrátili k bodu z jednání minulého. Schvalovali tehdy nové veřejnoprávní smlouvy pro kluby využívající městská sportoviště.

V první vlně prošli hladce všichni kromě hokejistů. IHC Písek totiž požadoval ponechání možnosti přeprodávat led dalším klubům a peníze nechávat ve své kase jako dosud, což se mnohým zastupitelům nelíbilo. Jiné kluby totiž takovou výsadu nemají.

Město tedy pokračovalo v jednání s IHC a nyní se řešila smlouva znovu s upravenými požadavky. „Nebyl jsem nakloněný tomu vracet jakoukoli částku zpět klubu, ale IHC sem dokáže dostat cizí kluby, co si chtějí led pronajmout. Jsou to jejich kontakty a nechtějí to dělat zadarmo. V našem zájmu je, aby ledová plocha byla co nejvíce využitá, protože její údržba není levná záležitost,“ nastínil místostarosta Písku Petr Hladík s tím, že se dohodli na kompromisu. IHC bude dostávat polovinu peněz z pronájmu a druhá polovina půjde správci zimáku, tedy Městským službám Písek. „Týká se to dvou měsíců v roce a zhruba 300 tisíc korun celkem,“ doplnil místostarosta Petr Hladík.

Zastupitel Michal Horák poznamenal, že takto je pro něj materiál hlasovatelný. Naopak podle jeho kolegy Josefa Soumara to stále není ideální řešení. „Pořád má IHC výhodu oproti jiným klubům, což stále nechápu, když jsme chtěli předělat pravidla, aby měli všichni stejné podmínky,“ zmínil.

Ledovou plochu nevyužívají jen hokejisté, ale čtyři hodiny denně také školy a třikrát měsíčně je veřejné bruslení. Zastupitelé upravenou veřejnoprávní smlouvu schválili.