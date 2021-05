"Stačilo jen mít chuť si zazpívat alespoň jednu ze tří karaoke písniček, a pak poslat video, třeba i s tancem. Každý mohl zazpívat jednu nebo klidně všechny tři písničky," popsal ředitel školy Jan Adámek s tím, že Michal Horník videa sestříhal a výsledkem bylo společné videovystoupení, které se stalo hitem celé školy.

"Letošní ročník nebyl soutěžní, vyhráli všichni, kteří poslali video. Někteří účastníci se skutečně vyřádili. Své příspěvky poslalo 25 účinkujících včetně dvou kolegyň a výsledek stál za to. Co je ale to nejdůležitější, je, že i ve složité době se dokážeme dobře společně bavit," doplnil ředitel školy.

Zdroj: Youtube

