/OBRAZEM, VIDEO/ Husitské bitvy i zvyky v modelech, moderní interaktivní prvky plné zábavy pro děti i dospělé. Spousta historických předmětů věnovaných husitskému období, videa, hry i obří model Tábora, kde se střídá den s nocí. To vše na nové výstavě už ve středu 21. února v 17 hodin představí muzejníci Husitského muzea v Táboře veřejnosti. Deník se podíval na místo ještě před vernisáží.

Expozice Husitského muzea v Táboře Husité se dočkala znovuobnovení za 17 milionů, nyní čeká na slavností představení. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Po třech měsících zkušebního provozu chystá táborské muzeum slavnost k uvedení nové expozice Husité. Hosté se mohou těšit na komentované prohlídky, vystoupení kapely Dei Gratia i představení knihy Tábor III.: Moderní doba 1781–1989 . Slavnost se koná v den výročí bouřlivých událostí vedoucích k založení pevnosti Hradiště hory Tábor roku 1420.

Podle ředitele muzea Jakuba Smrčky půjde o něco víc než o běžnou vernisáž. „Návštěvníkům se budou věnovat autoři expozice, kteří je provedou a seznámí s obsahem, upozorní na zajímavé exponáty a vysvětlí souvislosti,“ zve na uvedení.

Do expozice půjdou zájemci po skupinách. Ostatní účastníky zabaví koncert táborské historické kapely Dei Gratia. „Chybět nebude drobné občerstvení. Na akci také dorazí část autorů knihy III. svazek dějin Tábora, kteří ji přítomným osobně představí,“ zmínila muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová. Knihu, kterou společně s muzeem vydalo Nakladatelství Lidové noviny, si budou moci zájemci na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Do konce února mají návštěvníci ke vstupence do středověkého podzemí či gotického sálu vstup do nové expozice zdarma.