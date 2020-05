Ačkoliv v práci Miroslav Baloun usedá za tympány a melodické bicí nástroje, má prý potřebu i manuální činnosti, při které vzniká něco hmatatelného, hmotného.„Jde o jistou kompenzaci koncertní aktivity, při které případnou chybu nelze vzít zpět, činností, při které jde výsledek poupravit, dobrousit, případně celý předělat a nakonec vzít do ruky a vnímat ho zrakem i dotykem,“ vysvětluje tympanista. Jako kluk se věnoval modelařině, později vyráběl dřevěný nábytek, dnes je jeho koníčkem 3D tiskárna.

Miroslav Baloun totiž na 3D tiskárně v posledním měsíci a půl vyrábí ochranné štíty. Zaznamenal amatérskou výrobu ochranných štítů v rámci hnutí Tiskne celé Česko a optal se v českobudějovické nemocnici a na krizovém štábu města, zda je o ochranné pomůcky zájem. „Následoval pocit radosti,“ vypráví muzikant, který se do výroby pustil s kamarádem Vildou Vojáčkem, jak se ke štítům dostal.

Bylo třeba začít co nejrychleji, a tak dvojice sáhla po existujícím ozkoušeném modelu. „Ten vyvinul a zdarma poskytl ke stažení Josef Průša, který se svou firmou patří mezi lídry světového 3D tisku, a s výrobou ochranných štítů u nás ve spolupráci se zdravotníky začal,“ přibližuje tympanista. Pak se rozjel tiskový kolotoč.

Co to obnáší? „ Přípravu tiskové podložky a její kalibraci, případně výměny tiskové struny a zhruba dvě hodiny tisku na jeden kus,“ vysvětluje proces a dodává: „V době největšího náporu i přes noc.“ Když tiskárna pracovala sama, připravovali ostatní komponenty, sestavovali a distribuovali. Samotný štít je vyrobený z prů᠆hledné plastové desky. „Tu je potřeba nařezat, navrtat a nůžkami zakulatit rohy. To vše v našich malých objemech ručně,“ přibližuje proces muzikant.

Když s touto aktivitou začal, materiál byl již silně nedostatkové zboží, a tak sháněli přes známé. Improvizovali i v případě gumy držící štít na obličeji. Vypletli ji ze sítě na náklady v automobilech. „Složit vše dohromady je otázkou chvilky,“ dodává Miroslav Baloun. Náklady na jeden kus odhaduje na 30 korun.

Štíty pak putovaly do nemocnice, lékařům, krizovému štábu i na krajský úřad. Žádali o ně i jednotlivci, kterým výrobci též vyhověli. Vzniklo kolem 150 kusů. „V současné době nastala jakási druhá vlna výroby ochranných štítů v souvislosti s rozvolňováním opatření. Štíty nyní směřují například do muzeí, škol a restaurací,“ uvádí. Ve svých videích v nich hrají sami filharmonici, a to ti, kteří nemohou mít roušku, jelikož hrají ústy.

Jak snášel muzikant karanténu? „Jelikož v práci hraji i snadné party na nástroje klávesové, v domácích podmínkách se udržuji ve formě cvičením na piano. To v kombinaci s výrobou štítů a ostatními kutilskými činnostmi způsobilo, že mi poslední dva měsíce utekly velice rychle,“ říká s tím, že nebylo mnoho prostoru, aby na něj působila koronavirová negativa. „V orchestru jsme skvělá parta a jsem moc rád, že současná situace je pro vedení filharmonie výzvou k tvorbě projektů nového typu a já se upřímně těším, že se u jejich realizace s tímto kolektivem už brzy setkám,“ nechal se muzikant před časem slyšet.