Hudba Hradní stráže a Policie ČR se v Jindřichově Hradci představila také v rámci oslav města a připomenutí 30. výročí vzniku moderní policie. Úvodního slova se chopil ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje brigádní generál Luděk Procházka.

Zachovávají tradici

„V prosinci to bylo dva roky, kdy jsme měli naposledy možnost se takto setkat a poslechnout vánoční koncert Hradní stráže a policie, sem rád, že tradice vánočních koncertů zůstala zachována a bude pokračovat, a že jsme se vrátili i sem do Jindřichova Hradce,“ poznamenal ředitel jihočeských policistů. Pochválil také policisty za zvládnutí národních úkolů během pandemie a perfektní spolupráci integrovaných záchranných složek v tomto období.

Posléze návštěvníky i vzácné hosty přivítal i starosta Jan Mlčák. „Mimo svých služebních povinností policisté neváhali i ve volném čase spolupracovat při provozu očkovacího centra a jejich pomoc byla zásadní a významná,“ ocenil Mlčák.

Dostali zlatou stuhu jako první v republice

Předseda výboru pro veterány Policie ČR Jiří Mergl jménem svazu ocenil spolupráci s jihočeskou policií zlatou stuhou, kterou zavěsil na prapor jihočeského policejního ředitelství. „Chtěl bych tímto aktem poděkovat řediteli za výbornou spolupráci, jihočeské krajské ředitelství dostává jako první tuto stuhu na památku a zároveň uděluji krajskému řediteli také čestnou medaili veterána,“ sdělil Mergl.

Moderování udílení cen Policista roku 2020 se ujali krajští policejní mluvčí Lenka Krausová a Jiří Matzner. Ocenění vítězům ankety krajského kola předal společně s ředitelem Luďkem Procházkou také policejní náměstek plukovník Roman Bláha.

Ocenění:

1) Zaměstnanec roku: Vítězem kategorie se stal vedoucí odboru správy majetku jihočeského policejního ředitelství Pavel Ruth. Cenu si vysloužil za dlouhodobé kvalitní pracovní výsledky, které odvádí zodpovědně a nezištně bez ohledu na časová a kvantitativní náročnost s cílem poskytnout kvalitní servis pro výkon všech činností policie, a to mnohdy nad rámec svých pracovních povinností. Patří k oblíbeným kolegům, je pro ně morálním a etickým vzorem.

2) Čin roku: Vítězem se stal poručík Vladimír Smolík ze služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Tábor. U policie slouží 12 let, policejní motto Pomáhat a chránit se mu dostalo pod kůži neukazuje jenom v práci. Patří k těm, kteří jsou tu pro všechny ostatní, zapsal se do registru dárců kostní dřeně, a v nelehkém covidovém období na výzvu, že je na řadě, nikomu nic neřekl, vzal si dovolenou. Odjel do Prahy, kde si sám pronajal byt, kde podstoupil dobrovolnou izolaci, aby nepřišel do styky s nákazou, aby neohrozil své dárcovství. Podstoupil všechny odběry, které nejsou bezbolestné a beze zmínění o svém činu se vrátil do práce. Až když na jeho pracoviště dorazil děkovný dopis z nemocnice s tím, že bylo nutní se dostavit ještě na kontrolní odběry, tak vše vyšlo najevo.

3) Síň slávy: Vítězem kategorie se stal emeritní vrchní komisař kapitán Ladislav Zágiba, který u policie pracoval od roku 1974 jako kriminalistický technik a specialista pyrotechnik. Za svou službu se podílel na zneškodnění několika desítek mimořádně nebezpečných leteckých pum z 2. světové války a za svou dlouholetou kariéru nasbíral mnoho zkušeností, o které se vždy rád dělil se svými kolegy.

4) Tým roku: Toto ocenění získal tým policistů z oddělení krizového řízení jihočeského policejního sboru pod vedením majora Josefa Koláře. Policisté z tohoto týmu zajišťují nadstandardně plnění úkolů ředitelství během krizových stavů a odpovídá za připravenost jejich řešení. Během doby covidové prokázali vynikající schopnosti v dané problematice, nasazení, znalosti a ochotu sloužit prakticky 24 hodin denně. Podílí se i na preventivních projektech jako je např. Ozbrojený útočník ve školním prostředí.

5) Sportovec roku: Tuto kategorii ovládl praporčík Aleš Purman z obvodního oddělení Sezimovo Ústí, který je sportovec tělem i duší a zabývá se především vytrvalostním během. Pravidelně se účastní nejen policejních závodů a sklízí v nich své úspěchy. Sport je jeho celoživotním koníčkem, je i fotbalistou, mezi kolegy je oblíbený, spoustu z nich k běhání také přivedl.

6) Specialista roku: Ocenění v této kategorii získal vedoucí odboru dokladů a specializovaných činností major Petr Kučera z odboru cizinecké policie. V rámci svého služebního zařazení vykonává vysoce specializovanou činnost spočívající v technickém zkoumání a vyhodnocování pravosti dokladů a listin, a také činnosti spočívající v nasazení technických specializovaných prostředků. Mimo jiné školí také zaměstnanci dalších institucí v problematice padělání bankovek a dokladů. Ve svém oboru patří k nejlepším a je oblíbeným kolegou s přátelskou povahou.

7) Policista roku: V kategorii zvítězil poručík Miroslav Předota ze služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Strakonice. K policii nastoupil v roce 1985, je specialistou a v roce 2004 se stal také pátračem. Od té doby ve svém oboru zaznamenal mnoho úspěchů. Aktivně spolupracuje se svými kolegy a je jim velkým vzorem, v okamžiku, kdy má důležité pátrání, bere případ za svůj. Neváhá v práci strávit i 24 hodin denně k úspěšnému řešení. Jeho kauzy jsou mediálně známé, byl to on, kdo dopadl muže, který se před zákonem skrýval 17 let. Vypátral také děti, které unesli jejich vlastní rodiče do zahraničí.

Před samotným koncertem nastoupila čestná jednotka Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Na náměstí Míru pod vedením šéfdirigenta Jana Zástěry zněla hudba od státní hymny, přes Bedřicha Smetanu, či skladby z filmů a detektivek až do půl osmé večerní. Jako sólisté vystoupili s orchestrem Miroslava Časarová a František Zahradníček.