Lidé v Písku si připlatí za hrobová místa i pronájem obřadní síně pro smuteční hosty. Nové ceny začnou platit od 1. září letošního roku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Částka za pronájem na deset let se nejvýrazněji zvýší u jednohrobu, a to z 830 na 1 590 Kč, u dvojhrobu se zvýší z 1 660 Kč na 2 180 Kč, za urnové místo občané nově zaplatí místo 830 Kč 1 350 korun. Pronájem obřadní síně se zdraží o necelých 200 korun na 600 Kč. Nejmenší nárůst je u pronájmu skříňky kolumbária, který bude nově 1 240 korun za deset let místo současných 1 200 Kč. Nové ceny schválila rada města na svém jednání 10. května.