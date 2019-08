Českokrumlovsko – Cestou na Kleť zahlédl u cesty jeden hříbek. Sesedl, aby ho sebral, že si k večeři udělá smetanovou hříbkovou omáčku. Během pár minut měl plnou brašnu praváků.

„Byl jsem v šoku, vypadalo to, že skoro nic neroste, nakonec jsem jich sesbíral asi dvacet, víc se mi jich do brašny nevešlo,“ svěřil se Bedřich Skřivánek z Brněnska, který na cyklovýlet vyrazil v neděli odpoledne. „V lese jsem jich nechal spousty, zkoušel jsem to počítat, ale po padesáti jsem to vzdal. A to jsem ani nezacházel do lesa.“