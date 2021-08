Zdroj: Deník

Paní starostko, jaký komfort u vás obyvatelé mají?

Hana Kašparová: V Hrejkovicích a Pechově Lhotě máme kulturní domy, které se využívají se na cvičení, společenské zábavy a podobně. Pak tu máme Poštu Partner, na návsi je penzion s pěti chráněnými byty a pečovatelskou službou pro starší občany. Školu a školku nemáme, protože tam chodilo málo děti a nemělo to smysl, navíc kousek je Milevsko. Máme tady i ovoce a zeleninu, šicí dílnu, truhláře, kadeřnici, fitness centrum, saunu i prádelnu nebo mandl. Občanům je k dispozici víceúčelové hřiště včetně šaten a sociálního zázemí. Ve všech částech obce je zajištěno třídění odpadu. Nebezpečný odpad mohli lidé vozit do Kovářova. Obec nám ale koncem roku vypověděla smlouvu. Dohodli jsme se proto se Službami města Milevska, které mají skládku v Jenišovicích. Naši obyvatelé mohou už teď od 1. září vozit nebezpečný odpad právě tam.

Co důležitého se u vás dělo v minulých letech?

Velkým projektem byla koupě statku, který jsme získali v dražbě. Do objektu jsou přestěhované kanceláře obecního úřadu, z bývalé konírny vznikla kulturní místnost, kde cvičí ženy nebo tam probíhá vítání dětí a pronajímáme prostor i pro různé oslavy. Výhoda je v tom, že provozujeme i přilehlý obecní penzion se třemi apartmány pro celkem 14 lidí. V bývalém statku jsou i garáže a zázemí pro obecní techniku. Snažíme se také využívat nejrůznější dotace, bez nich by to nešlo. Opravili jsme díky nim komunikace, vodní nádrž v Níkovicích, loni se v Pechově Lhotě dávalo elektrické vedení do země a proběhla tam i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Trápí obec i nějaké problémy?

Je to například kvalita pitné vody. Díky přísnějším českým normám, které jsou oproti těm evropským poloviční, překračujeme množství uranu ve vodě. Dostali jsme tříletou výjimku od ministerstva na vyřešení problému. Rozhodli jsme se pro napojení na vodovod Milevska a už máme připravený projekt na přípojku i souhlasy majitelů pozemků. Několik let také řešíme problém s Hrejkovickým rybníkem nad obcí, který patří Schwazenbergům. Jeho hráz nevyhovovala předpisům a při záplavách hrozilo její protržení. Pokud by se tak stalo, tak by část obce v podstatě nebyla. V současné době už se ale hráz rekonstruuje. Povodí Vltavy také v nejbližší době bude čistit potok, který prochází obcí a při větším dešti se rozvodňuje. Další bolestí obce je doprava na rušné silnici I/19, která se prakticky nedala přejít. Díky instalaci radaru se ale částečně podařilo snížit rychlost projíždějících aut.

Jaké významné kulturní akce u vás probíhají?

Tradiční akcí je Hrejkovická dvacítka, která má tradici už 37 let. Je to zimní pochod na první sobotu po novém roce. Chodí až kolem tisíce lidí, letos to bylo specifické kvůli pandemii a chodilo se po dané trase individuálně. Hasiči pořádají bály, obec pořádá dětské karnevaly, maškarní ples, různé výšlapy, setkání seniorů, sportovní akce, pak jsou to pálení čarodějnic, májka, rozsvícení stromečku, zpívání koled nebo motogrilování. Akcí je spousta a skvěle u nás funguje kulturní komise. Obecně jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, se kterými se mi dobře pracuje.