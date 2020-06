S lítostí nyní sledují brány hradů a zámků jihočeští kasteláni. Oproti jiným rokům je návštěvnost nízká.

Sezóna letos začala později a podle kastelána zámku Kratochvíle Vojtěcha Troupa ani turistů není tolik, co jindy. „Rozjíždí se to velmi, velmi pomalu,“ upozorňuje Vojtěch Troup a dodává, že hlavně přes týden je návštěvnost slabá. Chybějí i školní zájezdy. „Samozřejmě to pociťujeme,“ říká na adresu absence školáků kastelán Kratochvíle. Na dětské zájezdy jsou zvyklí hlavně v červnu, o prázdninách pak na letní tábory. Hodně sem míří i rodiče s dětmi.

Školáci tvoří na Kratochvíli v předprázdninovém období zhruba 10% návštěvníků, teď, když turistů ubylo, je to citelnější.

Absenci školních zájezdů pociťuje i zámek Hluboká. Obecně zde ale mají žactva mezi turisty poměrně málo. Vloni přivítal zámek od března (sezónu zde začínají dříve) do závěru května za 75 dnů zhruba 50 000 návštěvníků. Podle kastelána Martina Slaby z toho bylo asi tisíc školáků. Letos je propad zájmu v důsledku krize kolem koronaviru velmi citelný. Za týden od otevření byla nejúspěšnější uplynulá sobota s více než 600 návštěvníky. A školáci chybějí úplně.

Na Červené Lhotě litují absence školních výletů více než jinde. „Míváme dny, třeba dvakrát do týdne, že přijede šest až osm škol,“ říká kastelán Červené Lhoty Tomáš Horyna. „Dokonce jsme pro ně dělávali i divadelní představení,“ dodává k obvyklému květnu a červnu Tomáš Horyna. V tržbách se nejedná o takový rozdíl, protože pro dětské zájezdy je na Červené Lhotě speciální výměr na vstupné. Ale v počtech jsou to stovky návštěvníků.

Ostatních turistů je nyní podle kastelána Červené Lhoty přibližně stejně. Jednotlivci či rodinné skupinky dají denně třeba 70 zájemců o prohlídky.

A těžko čekat, že by se školní výlety ještě na hradech a zámcích objevily. „Neuvažujeme o tom,“ říká jednoznačně Petr Vašíček, ředitel ZŠ Tábor, Zborovská. Poukazuje na to, že jednotlivé školní skupiny na prvním stupni se nemají potkávat ani mezi sebou ve škole, natož, aby je vyučující brali na výlet. A pro druhý stupeň připravují i nadále distanční výuku na dálku a nanejvýš konzultace či třídnické hodiny po 8. červnu.

Jinak pořádali v základce ve Zborovské ulici pravidelně třeba na den dětí program, ve kterém si žáci vybírali jestli chtějí na projížďku na kole, do technického muzea nebo na nějaký hrad. „Jezdíme i na tématické exkurze,“ zdůrazňuje Petr Vašíček, ale s tím, že letos různá nařízená opatření podobnou činnost velmi omezují.

Správci památek se odhadům budoucího vývoje vyhýbají. „Vůbec nedovedu předpovědět vývoj sezóny,“ říká Vojtěch Troup ale s tím, že si hodně na Kratochvíli slibují od toho, že Češi snad letos budou na dovolenou více v tuzemsku a nepojedou tolik do ciziny.