Nejvíce bodů získaly parčík, dětské hřiště, kavárna či využití prostoru pro kroužky DDM nebo sál na cvičení. V anketě hlasovalo 171 z celkových více než dvou tisíc obyvatel Hradiště.

Třicet respondentů zmínilo parkoviště, ačkoli tato možnost ani nebyla v nabídce dotazníku. Místní však nedostatek parkovacích míst hodně trápí, což bylo patrné i během projednání, kde se sice měli seznámit s výsledky ankety, ale nakonec se velká část debaty točila právě kolem parkování. To má město v plánu řešit v jiné lokalitě.

Podle místostarostů Petry Trambové a Petra Hladíka, kteří se jednání zúčastnili, je ve hře i parkovací dům. Situaci by měla pomoct také chystaná úprava jízdních řádů MHD. Petra Trambová doplnila, že co se týče parkování, je Hradiště v pořadí důležitosti hned za centrem města. Naznačila také, že by se mělo brzy vyřešit parkování u fotbalového hřiště.

K tomu by pomohlo i využití placu po zbouraném statku, jak navrhl obyvatel. Na polovině pozemku může být park, na druhé parkovací plocha.

To podpořili i další přítomní s tím, že by se zatím prostor mohl vysypat drtí a využívat jako provizorní parkoviště. Vedení města tuto možnost nezavrhlo. „Muselo by jít jen o dočasnou odstavnou plochu, parkoviště nedovoluje územní plán,“ vysvětlil Petr Hladík. „Dělat tam trvalé parkoviště by mi každopádně přišlo škoda,“ doplnila Petra Trambová.

Městský architekt Josef Zábranský nastínil, že hradišťská náves by se měla navrátit ke své původní podobě i funkci. „Měla by se opět uzavřít. Staré Hradiště je srdce Hradiště a kdyby bylo po mém, udělal bych z této části pěší zónu se sníženou rychlostí,“ reagoval na stížnosti týkající se velkého provozu.

Osadní výbor Hradiště by se měl podle jeho předsedy Michala Turka do konce roku vyjádřit, co by mělo v místě zbouraného statku vzniknout. Zastupitelstvo města by na základě toho mělo v příštím roce rozhodnout.

Město vykoupilo statek a nechalo ho zbourat, aby se v místě mohla rozšířit komunikace a vybudovat chodník.

Co bude s volným prostorem, zatím není jisté. Osadní výbor se ptal lidí formou dotazníků. Veřejné projednání výsledků ankety se konalov hostinci U Srnků na Hradišti.