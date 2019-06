Obyvatelé Hradiště, místní části Písku, mají možnost se vyjádřit k využití prostoru po zbouraném statku na návsi. Členové osadního výboru vyhlásili anketu a během prázdnin budou shromažďovat návrhy místních. „Chceme zapojit lidi do diskuze, ať si řeknou, jak má být prostor využitý,“ uvedl člen osadního výboru Jaroslav Chroňák.

Jedním z nejzásadnějších problémů Hradiště je nedostatek parkování včetně parkování u fotbalového hřiště. Zda by ale na místě statku měl být parkovací plac, je otázkou. „Sice parkování potřebujeme, ale byla by to velká škoda nevyužít lukrativní místo k něčemu zajímavějšímu. Náves má potenciál být hezkou návsí,“ uvedl Jaroslav Chroňák.

V místě by mohla vzniknout například spolková místnost, kde by se lidé setkávali. Osadní výbor chce řešit revitalizaci celé návsi, jejíž je zmíněný plac součástí. Až bude jasné, co lidé chtějí, bude výbor řešit možnosti s městem, které statek vykoupilo a zbouralo, aby se mohla rozšířit silnice.

Své názory na využití prostoru po zbouraném statku můžete sdělit během léta prostřednictvím dotazníku, který bude k dispozici v restauraci Na Rozhledně, v obchoděa v Hospůdce na hřišti, nebo na email OVHradiste@gmail.com