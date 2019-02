Jindřichohradecko – Hned tři významné cyklistické akce připadnou na nadcházející víkend. Měli by s tím počítat řidiči zejména v okolí Jindřichova Hradce a Třeboně.

Jednou z víkendových cyklistických akcí bude Přes kopec na Hradec. | Foto: Josef Böhm

První z akcí je Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, který se pojede v sobotu 19. května. „Start i cíl letošního závodu se nachází v Husových sadech, na prostranství pod gymnáziem,“ informovala vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová.



Pro účastníky jsou připraveny dva okruhy. Ten delší měří 32 kilometrů a povede na jindřichohradecké letiště, dále na Děbolín k rozhledně na Rýdově kopci, dále na sv. Barboru, k rybníku Holná, přes Jemčinu, Hatín, Roseč a Ratiboř do Matné, na Frankův dvůr a zpět do Jindřichova Hradce. Cyklisté na něj vyrazí ve 13.30 hodin.

„O půl hodiny později, tedy ve 14 hodin, se na startu sejdou účastníci kratšího cyklistického a také pěšího okruhu. Cyklisté se z parku vydají směrem k letišti, do Děbolína, Matné, Buku a zpátky přes Frankův dvůr do Hradce. Trasa měří kolem třinácti kilometrů,“ uvedla Jana Říhová s tím, že na pěší čeká trasa kolem jakubského kostela a Polívek. Kolem čtvrté hodiny se budou losovat diplomy účastníků, hlavní cenou tomboly je už tradičně jízdní kolo.



Pokud vás hradecká vyjížďka neláká, můžete zamířit do Třeboně. I tady se v sobotu šlápne do pedálů, a to v rámci Třeboňské šlapky s osudovou osmičkou.



Tato vyjížďka, která je symbolickým zahájením cykloturistické sezony, startuje v 10 hodin dopoledne na Masarykově náměstí. Registrace závodníků probíhá od 9.30 hodin.



„Projížďkou dlouhou 57 kilometrů, která nás povede směrem na Borovansko, se připojíme k oslavám letošního výročí sta let od založení samostatného státu,“ zvou pořadatelé.

Třeboňská šlapka bude zakončena v autokempu Třeboňský ráj u Opatovického rybníka, kde cyklistům zpříjemní příjezd do cíle kapela Staropražští pardálové. Pro všechny cyklisty jsou, stejně jako v případě hradecké vyjížďky, připravené diplomy za účast. V 17 hodin budou vylosováni účastníci akce, kteří si z Třeboňské šlapky navíc odvezou i dárky.



RBB TOUR:

Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec na 18. – 20. května připravil významnou akci. Bude jí druhý ročník silničního mezinárodního tříetapového závodu s názvem RBB Tour, jenž se zároveň uskuteční jako 19. ročník Memoriálu Jiřího Hudínka.



Program RBB Tour

1. etapa – pátek 18. 5. – start 17.15 hodin:

časovka Chlum u Třeboně – Lutová – Žíteč – Mirochov – Chlum u Třeboně (13 km).



2. etapa – sobota 19. 5. – start 11.00 hodin:

okruh (10x) Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká Olešná – Popelín (163 km).



3. etapa – neděle 20.5. – start 11.00 hodin:

okruh (10x) Český Rudolec – Matějovec – Stálkov – Penikov – Český Rudolec (155 km).