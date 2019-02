Jindřichohradecko, Jižní Čechy - Ve středu večer se z Brna na cestu do Německa vypraví dvě vozidla s nadměrným nákladem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Nadměrný náklad, konkrétně mostní dílce, sestává ze dvou vozidel o délce 45 a 34 metrů. Z Brna vyjede ve středečních 22 hodin a přes noc zamíří po této trase: Brno, Královopolská po dálničním přivaděči na D1 k exitu 190 (Brno – západ) - silnice II/602 Ostrovačice – silnice I/23 Zastávka – silnice II/602 Velká Bíteš – Velké Meziříčí – Jihlava – silnice I/34 Pelhřimov – Jindřichův Hradec a Stráž nad Nežárkou. "Zde by měl tranzit zastavit na plánovanou zastávku, odstavení soupravy," sdělil krajský policejní mluvčí Milan Bajcura.



Souprava bude nadále pokračovat ve čtvrtek 8. února od 21 hodin, a to po této trase: silnice I/34 ze Stráže nad Nežárkou – Třeboň – Lišov – České Budějovice – po silnici I/20 na Písek – Nepomuk – k přivaděči D5 exit 76 Černice – poté po D5 k hraničnímu přechodu Rozvadov a do Spolkové republiky Německo.



"Dopravní policisté budou náklad doprovázet společně s osvětleným vozidlem přepravní služby po celou dobu, takže nadměrný náklad bude dobře označen. Přesto žádáme všechny řidiče, kteří by měli náklad míjet, o ostražitost a schovívavost při zastavování či sjíždění mimo komunikaci," doplnil mluvčí.