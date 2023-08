Aktivita klíšťat byla pro tyto dny na pětibodové škále označena trojkou. Jihočeští hygienici registrovali k 32. kalendářnímu týdnu celkem 260 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a 39 potvrzených případů klíšťové encefalitidy.

V těchto dnech se houbaři chystají vyrazit do lesů, protože by konečně měly ve větším začít růst houby. Pozor ale na klíšťata. Aktivita klíšťat pro tyto dny je Českým hydrometeorologickým ústavem predikována v jižních Čechách na pětistupňové škále trojkou, to znamená střední stupeň rizika.

Hygienici nyní registrují o 27 případů lymeské boreliózy více než vloni v tomto období. „Ve druhém srpnovém týdnu přibylo třináct nově potvrzených případů. Nejvyšší výskyt je na Českobudějovicku (62), Táborsku (56, +6 v týdnu), Českokrumlovsku (47, +1) a Jindřichohradecku (41, +4). Na Prachaticku je 23 (+1) případů, na Strakonicku 21 potvrzených případů a na Písecku je hlášeno tradičně nejméně, letos zatím 10 případů (+1),“ komentovala týdenní data ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Zdroj: Deník/Jana Kudrhaltová„Co se týče klíšťové encefalitidy, situace je příznivější než loni. Aktuálně evidujeme 39 nahlášených a potvrzených případů tohoto onemocnění. Nejvíce, deset potvrzených případů, je na Českokrumlovsku, na Českobudějovicku je devět (+2 od minulého týdne), na Táborsku pět (+1) stejně jako na Prachaticku (+1), na Jindřichohradecku čtyři (+1) a na Strakonicku tři, stejně jako na Písecku (+2). V končícím týdnu jsme zaregistrovali sedm nově potvrzených případů. Loni bylo v kraji v tomto období 68 případů, letos jich zatím máme o 29 méně. V celé loňské sezoně jsme na jihu Čech registrovali 130 nahlášených a potvrzených onemocnění,“ doplňuje aktuální data k výskytu klíšťové encefalitidy ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Hana Bendíková.

Jihočeský kraj je dlouhodobě regionem s jedním z nejvyšších výskytů klíšťové encefalitidy ve střední Evropě, v posledních letech stoupají i počty nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy.

Co se týče výskytu dalších letních infekcí, výskyt hlášených alimentárních infekcí je zatím nižší než vloni. U salmonelózy je letos potvrzeno 285 případů (v týdnu +16), to je o 68 méně než vloni v tomto období, u kampylobakteriózy je evidováno 544 případů (+37), to je o 154 méně než vloni k 32. kalendářnímu týdnu.

Výskyt boreliózy za posledních pět let

o V r. 2018 to bylo 473 případů

o V r. 2019 to bylo 431 případů

o V r. 2020 to bylo 367 případů /covid/

o V r. 2021 to bylo 270 případů /covid/

o V r. 2022 to bylo 529 případů

V posledních pěti sezónách byl největší absolutní výskyt tohoto onemocnění na Českobudějovicku – celkem 578 případů, na Jindřichohradecku 430, na Českokrumlovsku 345 a Táborsku 336.

Výskyt klíšťové encefalitidy v absolutních číslech za posledních pět let

o V r. 2018 to bylo 121 případů

o V r. 2019 to bylo 99 případů

o V r. 2020 to bylo 137 případů /covid/

o V r. 2021 to bylo 83 případů /covid/

o V r. 2022 to bylo 130 případů

V posledních pěti letech byl nejvyšší výskyt na Českobudějovicku (183 případů), Českokrumlovsku s 98 případy a Prachaticku s 81 případem. Okresem s dlouhodobě nejnižším výskytem klíšťaty přenášených onemocnění Písecko, kde bylo v posledních pěti letech potvrzeno celkem 107 případů lymeské boreliózy a pouze 18 případů klíšťové encefalitidy.