Obvykle mají na dvě stě obědů, teď jich přes okénko v budějovické restauraci U Černého koníčka vydají třetinu. Podle Karla Sarauera, nájemce restaurace, si nyní lidé rychleji než na jaře zvykli, že si obědy mohou objednat a odnést. Ale propad je přesto veliký. Zajímavé je, že na jaře si lidé začali objednávat jídlo předem, vyzvedli si ho a odnesli a zůstali u toho někteří i v době, kdy mimořádná opatření pominula.

Omezený provoz nyní mají i v budějovické restauraci U Kalicha na Palackého náměstí. Místo 50 až 60 obědů teď vaří zhruba 20 porcí. „Vaříme jen dvě jídla denně,“ zmínila kuchařka Eva Ďurišová a jako příklad jídelníčku uvedla zapečené těstoviny s uzeným masem v páru s řízkem s bramborovým salátem. „Vydáváme jen obědy, pivo ne,“ doplnila s úsměvem Eva Ďurišová.

S tím, že bude mít nadále otevřeno, počítá i Martin Pražák, majitel kavárny Esence na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. „Ztráty jsou za ten rok obrovské. Ale snažíme se přizpůsobit,“ zdůrazňuje Martin Pražák s tím, že za každou cenu chce nechat otevřeno a prodávat z výdejového okénka. Přitom nečeká rychlou změnu k lepšímu. „Tenhle stav bude trvat do jara, musíme počítat s různými restrikcemi. Opatření ale proběhla celou Evropou. Určitě budeme přemýšlet, co nabídnout zákazníkům dál,“ dodává podnikatel a poukazuje na to, že stále chodí lidé do práce, takže podnik má stále zákazníky.

Pořád tedy chce zachovat Esenci v chodu. „Chceme vydržet, být tu kvůli lidem,“ doplňuje Martin Pražák na adresu těch, kteří si i v těchto dnech chodí koupit něco k okénku