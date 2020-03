Domácí hospic Athelas shromažďuje a rozděluje podomácku vyrobené roušky od dobrovolníků z Písku a okolí.

Hospic Athelas shromažďuje a následně rozděluje šité roušky. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Zatím se zde podařilo vybrat a předat dál přes dva tisíce šitých roušek. „V pátek to bylo 2181 roušek a dnes máme zatím 93,“ hlásila v pondělí před polednem po rychlém přepočítání Milada Štojdlová. Roušky míří z Athelasu do domovů seniorů, zdravotníkům, pečovatelkám a na další potřebná místa. „Dávali jsme je například do Domova Rakovice, DPS Mirovice či protivínské Pomněnky,“ nastínila pracovnice hospicu, že roušky pomáhají i mimo Písek.