V tomto týdnu nechalo město nainstalovat na kašnu na Havlíčkově náměstí mlžítko, které má ochladit vzduch v okolí. Je to první takový prvek ve městě, ale nemusel by být poslední.

Na kašně na Havlíčkově náměstí je nainstalované mlžítko, které ochladí vzduch v okolí. | Foto: archiv města

Kapičky vody proudící z jemných trysek mlžícího zařízení dokáží absorbovat část tepla z blízkého okolí a mírně ochlazují vzduch. S nápadem aplikovat vodní prvek v Písku přišel starosta města Michal Čapek na základě inspirace z jiných míst. Pokud se mlžítko osvědčí, mohlo by v příštím roce přibýt další u Kamenného mostu.

Mlžítko spouští teplotní čidlo podle aktuální venkovní teploty. Pokud tedy budou trysky vypnuté, neznamená to, že by nefungovaly, ale že není tak vysoká teplota, aby je aktivovala. Zatím je to ve fázi testování, jak vysvětlila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Teprve se všechno vychytává, tedy včetně nastavené teploty, která se může změnit," poznamenala s tím, že mlžítko se plánovalo na Floriánu spustit dřív, ale protáhla se dodávka zařízení.

V současné době není v kašně z technických důvodů voda, což obyvatelé Písku začali hned kritizovat. Voda se sem ale vrátí a bude současně fungovat klasická kašna i mlžítko.