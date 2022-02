Budoucí majitel ale zatím s objektem nic dělat nemůže. „Smlouvu stále ladíme, abychom ji mohli schválit v zastupitelstvu. Je tam například požadavek města, aby investor dokončil svůj záměr do tří let. Při dnešní délce stavebního řízení a podobně jsme ale museli tuto lhůtu prodloužit,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová a dodala, že by zastupitelé měli mít smlouvu už na programu březnového jednání.