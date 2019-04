Když zastupitelé rekapitulovali potřebný a nepotřebný majetek města, největší diskuze byla tradičně kolem objektu U Honzíčka. Ten se Písečtí snaží už několik let prodat, avšak neúspěšně. V aktualizovaném plánu majetku se Honzíček objevil mezi strategickými objekty, což rozporovala jak majetkoprávní komise, tak i mnozí zastupitelé. „Už jednou jsme rozhodli, že jde o nepotřebný majetek a měli bychom ho prodat. Nevidím důvod, proč to měnit. Ponechat Honzíčka v potřebném majetku města bude znamenat jen velkou finanční zátěž,“ konstatoval zastupitel Jiří Hořánek.

Místostarostové Petr Hladík a Ondřej Veselý nastínili možnost využití objektu pro sociální služby. „Byla by tak šance získat dotaci,“ podotkl Ondřej Veselý. „Největší cenu má nyní pozemek,“ doplnil Petr Hladík s obavou, že by Honzíčka případný kupec mohl využít jako ubytovnu pro agenturní zaměstnance. Zastupitelé přesto schválili zařazení objektu do nepotřebného majetku.

Mezi nepotřebné budovy byly zařazené garáže v Erbenově ulici a bývalá čerpací stanice Na Pěníku, v minulosti užívaná armádou jako strategická zásobárna vody.