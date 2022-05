Objekt si během rekonstrukce do provozuschopného stavu vyžádá další nemalé finanční prostředky. Do seznamu nutných oprav pak kupující nesmí zapomenout zahrnout také kanalizační přípojku, která se stala hlavním tématem diskuze. „Od Villy Conti přes lokalitu U Vodáka až k penzionu U Malířských vede kanalizace pouze o průměru 200 milimetrů. Má nedostatečnou kapacitu a nemůžeme k ní připojit další zájemce,“ odpovídala místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) na dotaz Josefa Soumara (Piráti), který poukazoval na chystanou investici města do kanalizace, která převyšuje výnos z prodeje pozemků a objektu.

Navýšení kapacity kanalizačního řádu na průměr 300 milimetrů, které by si podle prvních hrubých odhadů mohlo vyžádat deset milionů korun, by ale podle ujištění místostarostky město nerealizovalo jenom pro potřeby provozu Honzíčka, ale také pro stávající připojené a nové zájemce. Samotná přípojka k řádu by však zůstala v režii budoucího vlastníka chátrající budovy.

Podle schváleného znění smlouvy má společnost Domov pro seniory U Honzíčka a.s. šest let od podpisu na zahájení realizace projektu a další dva roky na jeho dokončení. Do té doby musí být z obou stran vyřešená i kanalizace, případně jiný způsob nakládání s odpadní vodou.