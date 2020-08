Meteorologové sice vydali pro vodní toky na jihu Čech varování před zvýšenými hladinami, ale rybáři jsou za vydatné srážky spíše rádi.

Hlubočtí rybáři deště přivítali. Podle Vladimíra Kaisera, ředitele Rybářství Hluboká CZ, deště prospějí rybí obsádce. "Prší druhý den. Rybníky zatím na ten současný stav srážek nereagují tím, že by to významně zvedalo hladiny. Myslím si naopak, že to mělo dobrý vliv na ryby. Voda se ochladila. Při teplotách 24 až 25 °C už bylo riziko deficitu kyslíku," popsal v úterý dopoledne situaci vodních ploch ve správě hlubockých rybářů Vladimír Kaiser.U některých rybníků, s větším povodím, se mohla hladina viditelně zvednout, ale mnohde voda ještě chybí. "Dehtář je teď na normále, není ani ve splavu," naznačil Vladimír Kaiser, že ze známého rybníku ještě ani neodtéká voda přes splav. "Bezdrevu chybí do normálu 70 centimetrů, Vyšatov, tam chybí 60 centimetrů," upozornil hlubocký rybníkář na plochy, km by se ještě spousta vody vešla.

Rádi jsou za déšť i v Nových Hradech, ale některé rybníky začali podle Lubomíra Zvonaře, ředitele Rybářství Nové Hrady, více hlídat. "Máme zvýšenou ostrahu rybníků. Musejí se hlídat, čistit přelivy. Baštýři jezdí po rybnících obvykle skoro denně. Nyní, když je to rybník, který napájí potok, musí se čistit přítok i každé dvě hodiny," upozorňuje Lubomír Zvonař.

Současný příděl srážek ale i novohradští rybáři spíš vítají. "Některé rybníky máme na menší vodě, ty se alespoň doplní. Nám takovéhle počasí vyhovuje, rybníky se propláchnou," doplnil Lubomír Zvonař.