Když jde o dobrou věc, je možné protáhnout si Velikonoce na dva měsíce. Desítky obřích kraslic ještě můžete obejít, oběhnout či objet na kole v rámci charitativní akce Velikonoce na Hluboké. Její výtěžek pomáhá projektu Řetěz naděje, který střádá prostředky pro čtyřletou Adélku z Bavorovic, která trpí rozštěpem páteře. Prohlédněte si galerii a vyražte také na výlet.

Celkem 27 obřích kraslic je ukryto v katastru Hluboké nad Vltavou, tentokrát na třech vycházkových okruzích v zámeckém parku (4 km), kolem hlubockých rybníků (5 km) a okolo Staré obory (6,5 km). | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Až sedm set kilo vážící obří kraslice, pomalované v mnoha tvůrčích stylech profesionálními výtvarníky ale i dětmi ze základní školy a mnoha amatérskými umělci, už k Hluboké patří tradičně. Podle starosty Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy je to krásná akce, která snoubí rodinnou pohodu, sport a umění. "Ale především jde o myšlenku vzájemnosti a pomoci těm, kteří to potřebují nejvíc. A přitom si můžete naplno užít jara a krás Hluboké. Tohle myslím, poutníci za obřími kraslicemi velmi dobře vnímají. A lidsky si velmi vážím toho, jak se hlubočtí občané zapojují aktivně a rádi, protože tahle akce má pro nás obrovský smysl, jejím výsledkem je pomoc druhému, a to lidi obzvlášť v téhle době spojuje,“ míní Tomáš Jirsa, který jako senátor převzal nad akcí tradiční záštitu.