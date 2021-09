Strážníci vyjeli do akce, aby ani ne metrovou krajtu odchytli. „Byla z toho božího světla tak laxní, že ani neprotestovala,“ řekla tisková mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová. Protože chovatel nebyl doma, musela ji hlídka převézt na služebnu, kde si na svého majitele počkala.

Ve čtvrtek 23. září odpoledne přijal dispečink informaci, že pohřešovaný had se právě vyhřívá na sluníčku u vchodu sousedů dotyčného chovatele.

Vyšlo ovšem najevo, že plaz je pohřešován už čtrnáct dní, což chovatel jaksi zatajil. Asi málokdo by předpokládal, že by krajta mohla v nepříliš teplém létě přežít. Stal se ovšem malý zázrak. Krajta přežila a hlady evidentně netrpěla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.