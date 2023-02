Majitel Fina Pavel Viták žije na Semilsku a do Turecka odletěl s týmem Hasičského záchranného sboru ČR. "Samozřejmě, že mám ohromnou radost, že pes od nás byl nasazený na pomoc lidem v Turecku. Mým hlavním přáním ale je, aby se v pořádku vrátil. I všichni ostatní. Přece jen mu 1. června bude deset let. Sice je v dobré formě, ale…," říká Iva Maříková s tím, že zatím žádné bližší informace přímo z místa nasazení nemá. "Je jasné, že mají svou práci," doplnila.

Její obavy jsou umocněné i zprávou, že ze psích záchranářů nasazených v Turecku už se ze své mise domů živý jeden z nich nevrátí. Podle dostupných informací psí hrdina z Mexika utrpěl těžké zranění v jednom ze zřícených domů.

"Když si Harryho Fina nový majitel vybíral, říkal, že chce psa pro záchranný výcvik. Jeho práce se zúročila," dodala Iva Maříková.

Čeští hasiči v Turecku vyprostili další tři těla. Nikoho živého už nenašli

Česká republika nabídla Turecku svůj těžký USAR tým na pomoc 6. února a ještě ten den večer již první část USAR týmu v pořádku přistála na letišti Adana. Nato se hasiči se základním vybavením do téměř 400 kilometrů vzdálené oblasti přesunuli třemi vojenskými letouny CASA tureckého letectva a materiál byl přepravován nákladním automobilem pozemní cestou. Jízda mu kvůli silně poničené infrastruktuře v zasažené oblasti trvala víc než 12 hodin. Do příjezdu materiálu pro stavbu základny hasiči prováděli průzkum zasažené oblasti a intenzivně spolupracovali s místními autoritami, které zajišťují velení a koordinaci záchranných prací. Krátce po dvaadvacáté hodině vyrazili hasiči do terénu k samotnému vyhledávání zavalených osob. Jejich činnost probíhá nepřetržitě po celou noc, USAR odřad je schopen pracovat ve 24hodinovém režimu.

Těžký USAR odřad se skládá z 69 osob: velitele týmu, zástupce velitele, styčných důstojníků, záchranářů, lékařů a kynologů se psy. Většinu týmu tvoří příslušníci HZS Praha (29) a HZS Moravskoslezského kraje (30), dále byli do týmu zařazeni kynologové ze Záchranného útvaru HZS ČR, HZS Libereckého kraje, HZS Pardubického kraje, sdružení SIRIUS a Městské policie Praha. Tým byl doplněn o dva lékaře z Úrazové nemocnice Brno a jednu ženu (kynolog). Zdroj: HZS ČR