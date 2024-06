V sobotu 29. června bude unikátní příležitost vidět pohromadě historická železniční vozidla i moderní vlaky v rámci Prachatického železničního dne. Nejprve bude z Českých Budějovic do Prachatic vypraven zvláštní přímý vlak s lokomotivou Brejlovec a patrovým vozem, následovaný dalším přímým vlakem vedeným zcela novou motorovou jednotkou RegioFox. „Během dne RegioFox několikrát sveze cestující z Prachatic do Strunkovic nad Blanicí a zpět. Zejména děti se mohou těšit na jízdu motoráčkem M131 Hurvínek ze stanice Prachatice do zastávky Prachatice lázně a zpět. Zlatým hřebem programu Prachatického železničního dne budou jízdy parních vlaků s lokomotivou Všudybylkou z Prachatic do Chrobol a zpět. Vidět parní lokomotivu, jak stoupá úbočím hory Libín bude opravdovým zážitkem. Zároveň s Prachatickým železničním dnem se budou na zdejším náměstí konat tradiční Slavnosti Zlaté stezky s bohatým programem," poznamenal Petr Pošta.

První historický vlak v čele s lokomotivou Všudybylkou vyrazí na trasu v pátek ve 12.20 hodin z Protivína. Zamíří do Písku, odkud vyjede ve 13:35 hodin ze stanice Písek město na dlouhou cestu podél řeky Blanice přes Vodňany do pošumavských Prachatic, kam dojede v 16:02 hodin. Tímto vlakem České dráhy přivítají příchod prázdnin.

Cyklus parních jízd ČD v Jihočeském kraji bude pokračovat v neděli 30. června, a to u příležitosti připomenutí 125 let železnice ve Volarech. Další jízdy pak budou následovat o sobotách a nedělích 6., 7., 13. a 14. července, kdy historická souprava vyrazí na trasu z Volar do Nového Údolí a do Černé v Pošumaví. O víkendu 20. a 21. července se fanoušci železniční nostalgie svezou parním vlakem na Vimpersku a závěrečné jízdy o posledním červencovém víkendu jsou naplánované na Příbramsku a Blatensku.

Hlavní část Šumavského parního léta na Volarsku je naplánovaná na soboty a neděle 6., 7., 13. a 14. července. V tyto dny vyrazí parní vlak po romantických tratích vedoucích hlubokými šumavskými hvozdy. Souprava s lokomotivou Všudybylkou a historickými vozy řady Ce bude začínat vždy ve Volarech, odkud těsně před polednem zajede do Nového Údolí a následně bude pokračovat přes Černý Kříž do Černé v Pošumaví a během odpoledne se vrátí zpět do Volar. Lokomotiva bude dobírat vodu na romantickém nádraží ve Stožci, kde bude vlak stát od 12:12 do 12:33.

V sobotu 20. července mohou cestující vyrazit parním vlakem na Slavnosti chleba v Lenoře. Parní vlak pojede nejdříve z Volar do Lenory a zpět, druhá jízda pak zaveze cestující až do Vimperka. Odtud se pak historický vlak vydá do Kubovy Hutě a zpět.

„Kromě samotné jízdy vlakem si můžou cestující naplánovat třeba pěší výlet z Lenory kolem Soumarského rašeliniště do Volar, výstup ze Stožce nebo Černého Kříže ke Stožecké kapli anebo prohlídku volarského muzea s expozicí Železniční kancelář, která poukazuje na příjezd prvního vlaku do Volar," nastínil mluvčí Českých drah s tím, že v Novém Údolí pak zejména děti mohou obdivovat výstavu Klostermannova Šumava plnou skřítků a pohádkových bytostí nebo se svézt drezínou po nejkratší mezinárodní železnici na světě do Bavorska a zpět.

Historický parní vlak ČD opustí Šumavu v neděli 21. července, kdy se vydá podél řeky Volyňky z Vimperka (odjezd 10:52) do Strakonic (příjezd 11:51). Z Strakonic odjede ve 14:13 do Blatné, kam dorazí v 15:01.

Svoji pouť po Jihočeském kraji završí parní lokomotiva Všudybylka o posledním červencovém víkendu. Nejprve v sobotu 27. července zavítá z Blatné do Středočeského kraje, kde se budou konat nostalgické jízdy mezi Příbramí – Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem.

V neděli 28. července proběhnu nostalgické jízdy na „Blatenkách“, tedy na tratích Blatná – Nepomuk a Blatná - Strakonice. Ráno v 8:20 pojede Všudybylka nejprve no Nepomuku (příjezd 9:34), aby se po návratu do Blatné (11:29) vypravila ještě jednou do Strakonic (odjezd z Blatné ve 12:56, Příjezd Strakonice 13:40) a zpět do Blatné.

Pak už Všudybylku čeká jen návrat do domovského depa v Železničním muzeu ČD v Lužné. Podrobnosti k akci jsou k dispozici v portálu Vlakem na výlet a www.cdnostalgie.cz.