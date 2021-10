Ojedinělé setkání se odehrálo počátkem října v Českém Krumlově a na lipenském jezeře. V rámci loučení s letní voroplaveckou sezonou představil Radek Šťovíček, majitel jedné z krumlovských voroplaveb, slavnou, stříbrem ověnčenou osmiveslici. A pozval stříbrné medailisty a olympioniky, kteří na této lodi zápolili a reprezentovali Československo. Byli to Jiří Štefan, Miroslav Vraštil, Josef Neštický, Václav Mls, Pavel Konvička, Petr Lakomý, Lubomír Zapletal a Jiří Pták jako kormidelník. Poslední z nich, Pavel Baťka, již bohužel zemřel.

Veslice byla vystavena na břehu Vltavy pod kostelem sv. Jošta v Českém Krumlově a zájemci si mohli vyzkoušet veslování na trenažérech pod vedením veslaře olympionika Václava Chalupy. Na vodu byla pak tato osmnáctimetrová osmiveslice, vyrobená z červeného kanadského cedru, spuštěna na Lipně u loděnice, kdy se vesel chopilo šest z jejích dřívějších veslařů a Václav Chalupa. Václav Mls chyběl, setkání se zúčastnit nemohl.

„Tato osmiveslice Karlisch je největší a nejcennější z mé sbírky,“ říká Radek Šťovíček. „Patřila k nejlepším lodím světa v té době. Jezdila na ní světová špička, její německý výrobce Karlisch dnes již neexistuje. Mimochodem Wilhelm Karlisch stojí i za vznikem plachetnice, která se jmenuje Bludný Holanďan. Osmiveslice, kterou jsme nyní představili, porazila olympijské medailisty z Mnichova. Takže má na svém kontě skalp zlatých medailistů.“ Zdůraznil, že osmiveslice se zúčastnila šesti olympijských her. „Vašek Chalupa, který s těmi kluky nyní na Lipně vesloval a zastoupil zemřelého kamaráda Pavla Baťku, byl také na šesti olympijských hrách,“ připomněl Radek Šťovíček. „Většina z těch kluků, co po dlouhých letech do svého skifu opět usedla, byla minimálně na třech olympijských hrách. Takže se nyní sešla parta chlapů, kteří ve světovém veslování něco znamenali. A ze setkání byli nadšení.“

Osmiveslice Karlisch ale není jedinou cennou lodí, kterou Radek Šťovíček uchovává. Ve své sbírce má kolem dvaceti kousků. „Sbírám veslice, které mají nějaký příběh. Ale staré dřevěné, protože to je nádherný kus nábytku, jsou to krásné kousky. Příkladně osmiveslice Karlisch startovala na olympijských hrách v Mnichově, a má stříbrnou medaili z mistrovství Evropy z Moskvy v 73. roce. Byla zakoupená pro československou reprezentaci v roce 1971, takže je přesně 50 let stará. Mám gigové veslice, to znamená plátové, a outriggerové. Pár jich je vystavených veřejně. Třeba loď, na které vesloval tatínek Václava Chalupy a na níž se v sedmi letech učil veslovat i Václav. Zbytek je deponován v loděnici, kde mám lodě a vory. Je tam třeba loď z roku 1938, o níž mám kompletní novinovou dokumentaci, jak závodila a kdo na ní závodil. Mám k ní stuhu mistra veslařského, to je unikát, úplně zachovalá. Lodě, které reprezentovaly Československo na mistrovství světa. Nebo jeden dvojskif, na kterém jezdili bronzoví medailisté na mistrovství světa a podobně. Ty lodě mají životopis.“

Sám Radek Šťovíček si v osmiveslici nyní nesjel, ale vynahradí si to v sobotu 16. října při loučení s plaveckou veslařskou sezonou v rámci Putování po stopách vltavských plavců. „Poplujeme s ní z Purkarce do Týna nad Vltavou, kde otevíráme Solnici,“ vysvětlil.