Na konci listopadu byl hostem na křtu kuchařky Recepty ze zájezdního hostince majitele a šéfkuchaře Zájezdního hostince U Jiskrů Martina Jiskry v Kbelnici na Strakonicku. Zde také poskytl Strakonickému deníku exkluzivní rozhovor.

Nelze se na úvod našeho povídání zeptat jinak, než jak trávíte Vánoce?

Teď už šťastně v jižních Čechách. Přestěhovali jsme se asi před čtyřmi lety do jedné malebné obce nedaleko Strakonic. Protože mám v Praze stále dost práce a domů jezdím tak jednou za dva týdny na pár dní, jsou takové chvilky velmi vzácné a milé. Takže si to fakt hlídám, abych měl o Vánocích volno a mohl tady být alespoň 14 dní vkuse.

Z vašich slov je zřetelné, že máte Vánoce rád.

To je pravda. Mám tradiční Vánoce velice rád se vším, co k nim patří – jídlem, výzdobou, pohádkami. Moc se těším na odpočinek.

Je to jen náhoda, že jste se objevil na křtu kuchařky Recepty ze zájezdního hostince?

Vůbec ne, protože tady to prostě zbožňuji. To je takové moje velké štěstí, že v době, kdy jsme se sem nastěhovali, vznikl tento hostinec. Takže když jedu domů, tak mám cestou ještě jedno geniální zpestření díky návštěvě u Martina Jiskry. Za mně jednoznačně nejlepší restaurace, která mi vyhovuje tradiční českou kuchyní, jedinečnou prvorepublikovou atmosférou, přístupem lidí. Prostě se tady cestou domů pořádně napucnu a ještě si vezmu sebou buchty. Ne, že by manželka nevařila… (smích).

Médii prošla nedávno zpráva, že jste se zase vrátil k činkám do posilovny. Tak co ty buchty?

To je pravda. Musím se hlídat a tady je to velice těžké (smích). Já to mám tak, že když jsem v Praze a pracuji, mám dost striktní režim. Ale když jedu domu, je to za odměnu a tady, U Jiskrů, se pořádně nacpu (smích). Pak to ovšem musím zase vyběhat.

Původně jsem se chtěl zeptat, jak se vám v seriálu ZOO hraje po boku starších kolegů, ale vám zas tak moc do čtyřicítky nechybí…

To je pravda. Většina lidí takhle reaguje, protože vypadám mladší, nebo mi to alespoň říkají. Ale letos už mi bylo 38 let, takže je to naopak – mám spousty mladších a mladších kolegů (smích).

Právě v ZOO se dost prolínají příběhy mladších kolegů s těmi staršími. Jak to pak na place funguje?

Je to pro mne takové příjemné zpestření. Já tenhle druh denních nebo ateliérových seriálů dělám dost dlouho. Nikdy jsem si o tom nemyslel nic špatného. Spousta kolegů řekne, že potřebují vydělávat na složenky, ale já to tak nemám. Mně natáčení seriálů velice baví. A jeden z důvodů je ten, že obsazení je vždy dost velké a vždycky se potkám s lidmi, které znám už léta. Ale zároveň i s novými, které neznám. S mladými herci, kteří vyšli ze škol. Vždycky to něco přinese a díky Bohu můžu dělat to, co jsem si vybral.

Ale vy jste také divadelní herec.

Protože jsem milovník Shakespeara, tak v době, kdy jsem studoval herectví, jsem měl představu, že budu hrát jen divadlo. Také jsem byl dlouho v divadelním angažmá. Ale jak člověk stárne, tak se to mění a hledá i jiné žánry. A s klidným svědomím jsem se našel ve filmu i v seriálech. Co se týká divadla, tak jsem své působení hodně zúžil. Abych nepřebíhal z jednoho divadla do druhého a nejezdil pořád jen po zájezdech, tak mám v Praze jednu scénu, a tou je Studio DVA na Václavském náměstí. K tomu máme letní scény na Vyšehradě a v Holešovicích, které hrají celé léto. Letos jsme měli právě v Holešovicích premiéru nové hry Patrika Hartla s názvem Lovci bobrů. Za léto na tento kus přišlo přes 30 tisíc diváků, což je neuvěřitelné. Jsem tam opravdu šťastný.

Vracejí se lidé do divadel? Byl covid, teď válka na Ukrajině, zdražování.

Já se vždycky ptám Boba Klepla (v seriálu ZOO hrál ošetřovatele nosorožců Radka Daňhela, působí také ve Studiu DVA), jak to bude dál. On nám vždycky věští nějakou tragédii (smích), ale na jeho slova naštěstí nedošlo. Lidé chodí a víc, než jsem si myslel. A začali hned po covidu, takže je vidět, že se chtějí bavit. Chodí, i když hrozí finanční krize. Studio DVA má plno a plánujeme celé příští léto. Moc za tuhle přízeň děkujeme.

Nemůžeme nezmínit ZOO. Seriál má velkou oblíbenost. Můžete třeba jen trochu naznačit, zda se například Viky (Eva Burešová) zase vrátí?

Já vám opravdu nemůžu odpovědět, protože máme přísně zakázáno něco prozrazovat. Nechme se překvapit a řekněme, že věci, které nyní vypadají už jako neměnné, vidím velice nadějně (smích).

Čekali jste jako herci, že si ZOO získá takovou popularitu?

Já tedy určitě ne. Jsem v tomhle tak trochu skeptický, protože podobných seriálů je fakt strašně moc. Každá televize jich má několik a těžce se posuzuje, co diváka osloví. Je sice pravda, že téma zoologické zahrady je poměrně originální, ale jistý jsem si nebyl. O to větší radost všichni máme.

Nelze se vyhnout ještě jinému seriálu, a tím byl Duch, kde jste hrál vyšetřovatele Emila, který jako jediný vidí ducha zabitého mafiána. Toho hrál srbský herec Predrag Bjelac. Jak vzpomínáte na tuhle svojí životní epizodu? A jak se vůbec taková role hraje? Tak trochu Randall a Hopkirk v česko-srbském podání.

Úžasná věc, taková role se fakt hraje skvěle. Je to zážitek. Jednak jde o v Česku originální nápad, děj přechází z klasické kriminálky do komedie a když k tomu přidáme Predragovu češtinu, tak se Duch prostě musel líbit. Predrag má obrovské životní a herecké zkušenosti, ze kterých mohu čerpat. Navíc se z nás stali velice dobří kamarádi a často se vídáme. Takže na závěr jistě čtenáře potěší, že na jaře 2023 se chystá natáčení pokračování Ducha.