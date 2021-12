Václav Rubáš vystupoval se svou heligonkou sám i s Veseláky na řadě akcí včetně Setkání heligonkářů v Kájově.Zdroj: archiv„Odešel kamarád Vašek Rubáš z Veselí nad Lužnicí,“ říká Gerhard Scherhaufer z Kájova, zakladatel dlouholetého kájovského Setkání heligonkářů. Tam Václav Rubáš nikdy, dokud mu to dovolilo zdraví, nechyběl. „Václav si Kájov zamiloval natolik, že nám složil i písničku Kájovské zvony. Od té doby zněla na setkání heligonkářů v Kájově pravidelně. „V roce 2009 založil Václav Rubáš spolu s Františkem Hadačem a bubeníkem Františkem Zasadilem skupinu Veseláci, která vystupovala i v TV Šlágr,“ připomněl Gerhard Scherhaufer.

Václav Rubáš se chopil heligonky už ve svých šesti letech, kdy dostal první heligonku. „Byla to harmonika, kterou na Šumavu, odkud pocházím, pravděpodobně přivezli Američané,“ vzpomínal v Deníku. „Hned v šesti letech jsem na ni začal hrát a zůstalo mi to." Postupně se učil i na saxofon a klarinet, ale heligonku měl nejradši.

Během vojenských let působil Václav Rubáš v kapele, poté hrál sám. Nakonec založil skupinu Veseláci. „Řekl jsem si, že by bylo lepší, kdyby se nás dalo dohromady víc. Bubeníka jsem našel doma ve Veselí nad Lužnicí a druhý heligonkář je z Jindřichova Hradce," popisoval.

Veseláci mají na repertoáru mnoho písní. Velkou část tvoří lidovky, ale vždy zahráli posluchačům i to, co si přáli. Václav Rubáš navíc napsal více než čtyřicet vlastních skladeb. „Sám píšu hudbu i text,“ říkal. „Obvykle mi to ani netrvá moc dlouho, většinou si na něco vzpomenu a melodii jednoduše zaznamenám do not. Slova mě pak také napadnou, někdy se dokonce vzbudím uprostřed noci," vyprávěl. Dodal, že jeho písně jsou prostě ze života.

Posluchači je slýchávají také z Českého rozhlasu České Budějovice, ve svém repertoáru je mají i známé dechové hudby.