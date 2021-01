Informaci, že si ředitel Florián vytvářel jakési očkovací depo pro příbuzné zaměstnanců nemocnice, přinesly podle Hany Brožkové Seznam Zprávy.

„Vyzval jsem ředitele, aby doložil, že vakcíny z jím uvedeného depa byly skutečně použity jen pro seniory a nemocné. Kontrolou jsem zjistil, že toto dodrženo nebylo,” uvedl hejtman Kuba.

„Pan ředitel svým jednáním porušil jihočeskou vakcinační strategii a já ho vyzývám k rezignaci. Je naprosto nepřijatelné, aby v této chvíli byla důvěra Jihočechů v celý vakcinační systém takovýmto způsobem nabourána. Chci naopak poděkovat ředitelům nemocnic a zdravotníkům, kteří všemi svými silami pracují na tom, aby se k vakcíně dostali co nejrychleji přesně ti lidé, pro které je v tom okamžiku primárně určena. Jihočeši musí mít jistotu, že očkování je transparentní a ne že se někdo dostane k vakcíně proto, že je něčí známý nebo kamarád. Všechny ředitele jsem na to od samého počátku upozornil. Mrzí mě to, ale neumím si představit, že by pan ředitel dál stál v čele nemocnice, takže ho již požádal, aby na svoji funkci rezignoval,“ dodal Kuba.

Zdroj: Archiv Deníku„Neříkám na to nic,“ konstatoval ředitel českokrumlovské nemocnice Jindřich Florián s tím, že z funkce ředitele nemocnice odstoupí. „Je to hejtmanovo právo, já si o tom mohu myslet, co chci. Je na správci majetku určit, komu ho svěří do péče. A já nejsem ten typ, co lpí na funkci ředitele. Víc k tomu nemám co říci.“

Server Seznam Zprávy uvedl, že před několika dny dostali zaměstnanci nemocnice v Českém Krumlově zprávu od ředitele Jindřicha Floriána. Údajně psal, že nabízí bonus: očkování proti covidu-19 pro jejich známé nebo příbuzné. Na tomto seznamu, který si ředitel sám pojmenoval „depo“, bylo podle serveru zhruba 200 lidí. Jindřich Florián vysvětlil, že jména v „depu“ slouží jako záloha pro případy, kdy po očkování preferovaných skupin (senioři a zdravotníci) zůstanou k dispozici volné, už namíchané vakcíny, jež je třeba aplikovat v řádu hodin.

Vysvětlil, že se inspiroval Izraelem. Tam zveřejňují na sociálních sítích, ve kterých očkovacích centrech jsou na konci pracovní doby volné vakcíny. V krumlovské nemocnici měli kupříkladu v 17 hodin vakcíny navíc. Očkovali většinou od 16 do 20 hodin a vakcína, která se naředí v 15 hodin, musí být do 21 hodin apliková, jinak se musí vyhodit. Využil proto kontakty ze seznamu lidí, kteří byli ochotni si ji do nemocnice dojet nechat píchnout.