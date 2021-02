Dodávky očkovacích látek bohužel pořád v kraji nejsou dostatečné. „To, co bychom uměli vyočkovat za den, máme zatím jako dodávku na celý týden“" posteskl si. „Už se to ale trochu zlepšuje a příští měsíce už budou opravdu lepší. Tím, že máme už připravená naše OČKA, budeme schopni očkovat velmi rychle.“

V tomto týdnu kraj vypsal 4 966 termínů pro seniory 80+ a zdravotnické pracovníky, kteří jsou registrování v systému. Od Pfizeru šlo o 3 666 dávek, Astra Zeneca poskytla 1300 dávek. A protože už nebylo potřeba tolik druhých dávek na přeočkování, dostalo se i na praktické lékaře a ambulantní specialisty.

Podle hejtmana v Jihočeském kraji nikde ve skladu neleží vakcíny od diskutované společnosti Astra Zeneca. „Dodávku využíváme na očkování právě zdravotníků, praktiků, ambulantních specialistů a sestřiček z ordinací do věku 60 let.“ Vinou chyb v registračním systému byl problém se zvaním těchto zdravotníkům na očkování, došlo proto ke zhruba třídennímu zpoždění. „Očkování seniorů v OČKÁCH vakcínou Pfizer ale probíhá podle plánu, nemělo to na něj žádný vliv,“ upozorňuje Martin Kuba.

Kraj žádá po vládě spuštění registrací pro mladší seniory

Příští týden bude první dávkou naočkováno dalších 5 280 seniorů nad 80 let, termíny budou opět vypsány ve všech okresech a každý dostane sms zprávu. Pokud vakcíny dorazí, do konce února by měli vakcínu dostat všichni jihočeští senioři nad 80 let, všichni zdravotníci v nemocnicích i v ordinacích lékařů, kteří o ni stáli. „Jednáme teď s vládou o tom, že už potřebujeme otevřít registraci pro seniory mladší 80 let, te pro skupinu 70+. Těch máme na jihu Čech asi šedesát jedna tisíc,“ přiblížil hejtman. „Bude jim třeba umožnit registraci do systému, abychom měli co nejdříve přehled, kolik z nich má o očkování zájem, a mohli je začít postupně zvát na očkování. Za jak dlouho to stihneme, bude záležet na dodávkách.“ Kapacita OČEK je dnes nastavená pro cca šest tisíc očkovaných denně, naočkovat všechny by tak trvalo pouhých deset dnů.

Očkování učitelů

V souvislosti s plánovaným otevřením škol dává kraj dohromady systém pro očkování jihočeských pedagogů, jedná si i s týmem, který spravuje centrální registrační systém, aby bylo všechno připraveno. „Chápu, že tahle doba je pro všechny extrémně složitá a na všechny vytváří obrovský tlak. Britská mutace viru bohužel prokazatelně jeho šíření zrychluje a už se víc a víc objevuje i v našem kraji. Prosím všechny, aby to brali vážně,“ uzavírá Martin Kuba.