Vsadil se s budoucí velitelkou žen Jindrou Pilíkovou o to, že když dá dohromady ženské družstvo, zaplatí bednu šampaňského. To byla vhozená rukavice a družstvo bylo na světě!

Členkami byly: Jindra Pilíková, Aneta Hroníková, Jana Štvánová, Lucie Matušková, Monika Hrunková, Olga Hronová, Veronika Pecková, Monika Průchová, Žaneta Tůšová, Pavlína Řežábková, Maruška Šubrtová, Klára Čepelínová.

První okrsková soutěž se konala na Vášově Mlýně u Milevska. Zúčastnily se pouze dva ženské týmy. Tam jsme utržily velkou porážku s Přeborovem, ale ta byla zároveň poslední! Od té doby nás začal trénovat Jaroslav Matuška, díky kterému jsme se hned na okresní soutěži v Semicích umístily na stupních vítězů.

V následujících dvou letech jsme vždy okresní soutěže vyhrály a díky tomu jsme postoupily do krajských kol. V porovnání se všemi rozcvičujícími se družstvy v elastických úborech jsme my v našich červených montérkách byly v klidu. Všichni se stresovali, ale my jsme polehávaly na trávě, pokuřovaly, popíjely a čekaly, až na nás přijde řada. I přesto jsme nikdy neudělaly ostudu a byly jsme pochváleny.

Na všechny soutěže nás vždy dovezla stařičká Avie, ve které nikdy nechyběl ani maskot týmu „Zedník“. Naší pětiletou éru jsme si užívaly naplno. Jak to tak ale bývá, většina z nás se rozutekla za svým osobním životem a družstvo žen bohužel rozpadlo.

V roce 2017 SDH Pechova Lhota slavilo 125. výročí založení sboru a k této příležitosti bylo ženské družstvo obnoveno. Nyní zažíváme velká vítězství v pozměněném složení: Aneta Hroníková, Jindra Pilíková, Lucie Matušková, Eva Třísková, Kateřina Kozáková, Nikola Fialová, Veronika Halířová, Lucie Pilíková, Jana Štvánová a Nina Fialová.

Poděkování za podporu patří: Josefu Jarouškovi, Jindře Pilíkové, Jaroslavu Matuškovi, Markovi Matuškovi, Lukáši Fialovi, Stanislavu Zítkovi, Anetě Hroníkové, Jaromíru Halířovi a starostce naší obce Haně Kašparové.

Děkujeme!

Družstvo žen SDH Pechova Lhota