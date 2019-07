Od vzniku sboru tady dosud žádnou neměli. Výstroj a výzbroj měli hasiči podle starostky města Martiny Mikšíčkové uskladněnou v garáži pod radnicí a hasičské auto parkovali v areálu zemědělského podniku

"Na novou hasičskou zbrojnici byla přestavěna budova, kde bývala kotelna a kdysi i kovárna a jejíž půda před 2. světovou válkou sloužila jako činírna kůží," vysvětlila Martina Mikšíčková.

Práce začaly loni v květnu a skončily koncem letošního června. Celkové náklady jsou 6,5 milionu korun. Zaplatit je městu pomohla krajská dotace ve výši 1,37 milionu korun a dotace od Ministerstva vnitra ve výši 2,03 milionu korun.

V budově jsou garáže pro dvě hasičské tatry, šatny, sklady, toalety, školicí místnost, klubovna a kuchyňka.

Současná jednotka má šest členů, a to z celkových 24 členů sboru. "Jednotka měla za letoší první pololetí 22 výjezdů. Její členy vzbudíte třikrát za noc a jedou, to by každý nedělal," dodala Martina Mikšíčková. Velitelem jednotky je František Valtr a starostou sboru Stanislav Valtr. Také oni jsou spokojení, že mají potřebné zázemí a navíc moc hezké. "Plánujeme založit i kroužek mladých hasičů, takže prostory určitě využijeme," uvedl Stanislav Valtr.

Jeho slova potvrdila i revizorka účtů sboru Lucie Fráňová. "Když jsme pořádali zahájení léta, tak jsme rozdali letáčky a už se nám deset dětí do kroužku hlásí. Myslím si, že je to tady bude víc bavit, než kdybychom se scházeli někde jinde, protože tady uvidí i hasičskou techniku vždy, když na schůzku půjdou," vysvětlila Lucie Fráňová."

Dodala, že jsou rádi, že mají konečně všechny potřebné věci pohromadě a že je to navíc i důstojný prostor.

Hasiči také doufají, že se díky novému zázemí jejich počet rozšíří o mládež.