Bleskové povodně zasáhly Milevsko v pátek 19. srpna loňského roku. Událost byla mimořádná tím, že velká voda řádila v podstatě jen tady. „Milevsko je v dolíku a voda se nestačila vsakovat do země. Vlítla do města z okolních polí," připomněl velitel výjezdové jednotky SDH Milevsko David Matoušek. Nešlo tedy o vylitou řeku ani jinou vodní hladinu.

Všechno začalo po půl osmé hodině večer, kdy začalo hustě pršet a byla velmi špatná viditelnost. Po chvíli jednotku povolalo operační středisko HZS. Vzhledem k tomu, že bylo nutné zasáhnout na více místech, musela se jednotka rozdělit na dvě družstva a začít likvidovat následky velké vody. Hasiči zasahovali u zatopených sklepů čtyřpatrového domu, u spadlého stromu ve Zbelítově a nakonec také v nové nákupní zóně, která byla celá pod vodou a bahnem.

Jednotka se vrátila na základnu následující den ve čtyři hodiny ráno a hned o tři hodiny později ji čekal další výjezd. Hasiči byli povoláni k zatopenému sklepu a suterénu radnice, poté pomáhali umýt vozovku a parkoviště za radnicí a umisťovali pytle s pískem k nákupní zóně. Ve 14 hodin se jednotka vrátila, ale následky záplav pomáhali její členové likvidovat až do října. Čistili například nánosy bahna ze sklepa v ulici 5. května, kde byla situace nejhorší, dále ze sklepa pod radnicí a z vodní nádrže u fotbalového stadionu.

S tímto zásahem je milevská jednotka nominovaná do finále ankety Dobrovolní hasiči roku 2023. Soutěží v kategorii jih a západ Čech, kde jsou za jižní Čechy ještě kolegové z Plané nad Lužnicí a západ republiky reprezentují hasiči z Oloví, Nýrska a Starého Sedliště. Finalisty do soutěže vybírala odborná porota, která oceňovala zejména způsob vedení zásahů, náročnost a počet nasazených členů.

Podpořit milevské dobrovolní hasiče v anketě je možné ještě do 15. října, a to zde: https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ (nutné je udělit hlas ve všech pěti oblastech). Druhou možností je hlasování formou SMS zprávy ve tvaru HASICI JJZC1 na telefonní číslo 900 77 06. Cena SMS zprávy je 6 korun včetně DPH a je možné poslat z jednoho čísla pouze jeden hlas. Slavností vyhlášení vítězů se uskuteční na galavečeru ve čtvrtek 16. listopadu.

Do ankety se milevští dobrovolní hasiči přihlásili poprvé už minulý rok. Tehdy šlo o 2x odložené oslavy 150 let Sboru dobrovolných hasičů Milevsko, které nakonec proběhly 6. června 2022. Za tuto akci, kterou hasiči celou organizovali sami, získali v minulém ročníku ankety 1. místo. „Nedokázali bychom to však také bez podpory lidí při hlasování, takže všem ještě jednou moc děkujeme. Je to pro nás čest držet titul Dobrovolní hasiči roku 2022 pro tak velký region, jako je Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj," uvedl David Matoušek.

SDH Milevsko je druhým nejstarším hasičským sborem Písecka a třetím nejstarším na jihu Čech. Sbor dobrovolných hasičů Milevsko existuje již 153 let. V současnosti má 74 členů, z toho 33 mužů, 16 žen a 25 dětí. Sbor je úzce spojen s jednotkou SDH, kde všichni členové jsou zároveň členy sboru.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Milevsko je zařazena do kategorie JPO III/1 a čítá 14 plně vyškolených členů. K dispozici má tři zásahová vozidla, z toho dvě cisterny vybavené moderní technikou, včetně dýchací techniky, jedno dopravní vozidlo a dále také disponuje přívěsem s motorovým člunem.

Jednotka mimo jiné dělá ukázky pro děti nebo na kulturních akcích, besedy pro obyvatele o své činnosti a pořádá mikulášskou nadílku pro děti. Zajišťuje také požární a zdravotní dohled na akcích. Za covidu jednotka dezinfikovala madla u nákupních košíků a pomáhala sociálním službám s rozvozem jídel.