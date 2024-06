Do Písku se sjedou nejlepší mladí hasiči a hasičky. Koná se tu mistrovství ČR

Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu se koná od 29. června do 1. července na Městském stadionu v Písku. Utkají se tady ti nejlepší hasiči a hasičky ve věku od 13 do 18 let.

Mladí hasiči v akci. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl