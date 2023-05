Písecký profesionální hasič Michal Brousil je dvojnásobným mistrem světa v disciplíně TFA, nejtvrdším hasičském sportu. Titul se chystá obhájit i letos, a to začátkem srpna v Kanadě.

Hasič Michal Brousil z Písku chce obhájit světový titul. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Michal Brousil vyhrál mistrovství světa poprvé v roce 2019 v Číně. Loni zabodoval na Světových hasičských hrách v Lisabonu, kde vyhrál nejen disciplínu TFA, ale také páku na pravou i levou roku. Při této soutěži se bohužel zranil, což ho na nějakou dobu vyřadilo z formy. "Utrhl jsem si prsní sval, takže jsem musel na operaci. Hodně dlouho jsem se dával dohromady, ale teď už to vypadá dobře," poznamenal s tím, že letos začátkem srpna ho čekají další světové závody, tentokrát v Kanadě. "V současné době sháním sponzory, abych se mohl zúčastnit. Zároveň se snažím připravovat, jak nejlíp to jde," doplnil při vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Písecka, kde vyhrál kategorii dospělých.

Jednou z cen, které si za umístění odnesl, bylo roční členství v Harmony wellness clubu, které, jak se ukázalo, nevyužije. „Michal k nám už chodí, a tak cenu nemá jak využít. Více by mu pomohly peníze na cestu, aby se mohl zúčastnit olympiády a reprezentovat ČR a naše hasiče v Kanadě. Tak jsme se společně domluvili, že uděláme výjimku a jeho výhru vydražíme,“ uvedl jednatel Harmony clubu Vítek Svatoš s tím, že vybraná částka kompletně poputuje Michalu Brousilovi. Dražby je možné se zúčastnit na facebooku Harmony wellness clubu ještě do úterý 16. května.

Mám rád výzvy a rád posouvám hranice svých možností, říká hasič Michal Brousil

Účast na světových hrách není levnou záležitostí. Kanada podle Michala Brousila vyjde na 60 až 70 tisíc korun. Jakákoli sponzorská pomoc je vítaná. „Nechci si brát peníze od lidí, ale kdyby mě chtěla sponzorovat nějaká firma, podnikatel, budu rád,“ zmínil písecký hasič, který by měl do Kanady odlétat 26. července. Kromě své hlavní disciplíny TFA se pokusí uspět také v běhu do schodů v zásahovém oblečení, v běhu do schodů do 44. patra a na veslovacím trenažéru. To pro něj bude zcela nová zkušenost. „Páka se mi bohužel časově kryje s hlavní disciplínou,“ vysvětlil, proč si nezopakuje loňský úspěch.

Světové hry jsou určené pro profíky. Vždy ob rok se střídají hry pro hasiče a policisty a hry pouze pro hasiče. Letos v Kanadě budou závody pro hasiče i policii.