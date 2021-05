Určení jeho druhu však není jednoznačné. Podle odborníků "broukologů" i fanoušku facebookových stránek Jihočeského deníku, které jsme požádali o pomoc při určení, se jedná o majku.

Ale dál se názory liší - "obecná nebo fialová". Oba druhy jsou nádherné, ale ta "barevná" tedy majka fialová má jednu zvláštnost. Je to totiž náš jediný jedovatý brouk. Tato májka při vyrušení roní z kloubů nožek silně jedovatý výpotek s obsahem kantharidinu, což je prudký olejovitý jed, který odrazuje dravce, kteří by si chtěli na buclatých majkách pochutnat. Při neopatrné manipulaci s těmito brouky způsobuje u některých vnímavějších lidí svědivé puchýře. Proto rozhodně nebrat májku do ruky.

A nakonec slovo odborníka. Na dotaz Deníku, o jaký druh brouka zachyceného na fotografii se jedná, odpovídal entomolog Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích Aleš Bezděk: "Na fotce je majka (Meloe), tedy brouk z čeledi majkovití (Meloidae). Na některých obrázcích je dobře vidět skulptura krovek, takže potvrzuji druh majka obecná (Meloe proscarabaeus). U nás žije kolem 15 druhů majek rodu Meloe, pouze dva z nich jsou relativně hojné, a to Meloe proscarabaeus (česky majka obecná) a Meloe violaceus (majka fialová). Podle fotek se tyto dva druhy poznávají obtížně. Rod Meloe je nápadný svým tvarem těla, krovky jsou krátké a zdaleka nekryjí celý zadeček. Majky mají komplikovaný životní cyklus, jejich larvy parazitují na blanokřídlém hmyzu."

Ve fotogalerii najdete i fotky majek, které nám zaslali čtenáři. Tak se pobavte jednou kráskou z přírody.