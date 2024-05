Protihluková zeď u autobusového nádraží v Písku se začala ve středu 8. května proměňovat pod rukama party umělců. Na stěnách po obou stranách silnice mezi kruhovými objezdy u Tesca a u Družby tak vznikla první legální plocha na graffiti ve městě.

Na zdi u nádraží vzniká graffiti. | Video: Lucie Kotrbová

Do zkrášlení zdi oddělující nádraží a Lidl od silnice se pustili umělci spojení s českobudějovickým spolkem Pro City Art, který město požádal o možnost plochu pro tyto účely využít. Právě oni zde mohou tvořit legálně. Podle koordinátora projektu, kterým je Písečák Karel Nebes, jde o lidi z různých koutů České republiky. „Autorem námětu je Jakub Štark a dalších několik lidí se podílí na samotné tvorbě," uvedl Karel Nebes s tím, že dílo je inspirované Františkem Křižíkem. „Jako první rozsvítil Písek a my teď rozsvítíme tuto ulici," vysvětluje. Hotovo by mělo být do neděle.

Že by jim dílo někdo "přemaloval", se nebojí. „Sprejer to neudělá. Funguje tady nějaký respekt. A pokud půjde kolem třeba dítě a něco malého tam mázne, snad se to v tom i ztratí," míní Karel Nebes.

Vyčlenění protihlukové zdi jako první legální plochy pro graffiti schválili loni písečtí radní právě pro zmíněný spolek. Chtěli tak dát sprejerům šanci ukázat, že i tento druh umění může udělat město hezčím, když se správně uchopí. Ulice kolem autobusového nádraží, kterou se přijíždí do města, nebyla dosud ideální vizitkou Písku.

Malby by měly být na zdech rok, poté je nahradí jiné. Pokud se spolupráce s umělci osvědčí a graffiti se setkají s pozitivním ohlasem, může město vyčlenit další místa k tomuto využití. Adepty jsou určitě třeba nehezké výměníky na sídlištích.