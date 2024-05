Protihluková zeď u autobusového nádraží v Písku v posledních dnech přitahuje pozornost. Po dohodě s městem na ní v první polovině května tvořila parta umělců spojená s českobudějovickým spolkem Pro City Art, která ji směla využít jako první legální graffiti plochu ve městě.

Protihluková zeď u nádraží prokoukla. | Video: Lucie Kotrbová

Spolek požádal loni město o poskytnutí zdí po obou stranách silnice mezi kruhovými objezdy u Tesca a u Družby. Rada města nápad přijala a dala sprejerům šanci ukázat, že i tento druh umění může udělat město hezčím, když se správně uchopí. Spolek tak dostal plochy k užívání a mohl zde tvořit legálně. Neznamená to však, že zde může sprejovat kdokoli. Zhruba za rok by ti samí umělci mohli aktuální dílo inspirované Františkem Křižíkem přemalovat novým námětem.

Ohlasy na pomalovanou zeď u nádraží jsou pozitivní, a tak město zvažuje vyčlenění dalších ploch ke stejnému účelu, jak potvrdil starosta Písku Michal Čapek. „Graffiti zdobí protihlukové zdi teprve chvíli, ale ohlas na ně byl velký a lidem se líbí, což mě velmi těší. Už nyní přemýšlíme o tom, jaké další plochy bychom mohli pro tento typ umění vyčlenit,“ řekl starosta Michal Čapek. „Míst, která by byla pro graffiti vhodná, je v našem městě poměrně dost. Lidé mají spoustu nápadů, které plochy by bylo možné pomalovat. Ne všechny ale patří městu, jako třeba podchod pod přeložkou, který není zrovna výstavní,“ poznamenal starosta. Město proto musí vytipovat vhodné lokality, které by umělcům mohlo nabídnout.

Téma ploch vhodných pro legální tvorbu graffiti zaujala i členy žákovského zastupitelstva, které zasedalo 15. května. Jak připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, jeden z předložených materiálů se týkal právě tohoto druhu umění. „Žáci ze ZŠ J. K. Tyla navrhli vybudování graffiti zdi v širším centru města nebo zlegalizování již existující plochy pro tento druh tvorby. Tím by se podle nich podpořili místní umělci a zároveň by se mohlo aspoň částečně předejít ničení fasád domů a jiných ploch," zmínila s tím, že by se podle nich určitě našla skupina sprejerů, kteří by pro svou tvorbu využili právě tyto legální plochy.

Žáci se svým materiálem trefili do tématu, kterému se město nyní věnuje. „Máme od nich skvělou zpětnou vazbu a další tipy na místa, kde by plochy buď pro volnou tvorbu, nebo určená přímo pro profesionální umělce mohly být,“ doplnil starosta s tím, že bude třeba i v tomto případě zjistit, kdo danou plochu vlastní.