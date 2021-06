Na dámy, které se účastnily této akce, čekal welcome drink v podobě prosecca, 50% sleva pro vstup na hřiště a také dvouhodinová lekce s golfovou trenérkou.

Hrají páry i celé rodiny

Na zelenkavý trávník a odpaliště si hru přišlo vyzkoušet celkem 8 žen. Jen dvě někdy v minulosti golf hrály. Výcviku se chopila zkušená trenérka Blanka Kytka Trnková. I podle ní v golfu převažují hráči. „To je tak u každého sportu, ale nemyslím si, že by měli zásadní převahu. Často hrají páry,“ uvedla.

Čtyřikrát v týdnu v Hluboké hrají i děti tzv. junior golf. „To už je takový rodinný model, rodiče svěří děti trenérovi a sami jdou hrát na velké hřiště,“ popsala Kytka Trnková. Ke hře je třeba přistupovat pokorně, ukázněně, s čistou hlavou. „Problémy je třeba vytěsnit, jinak vám to nepůjde,“ smála se.

Pravidla chování na greenu

Golf je časově náročný, všech 18 jamek trvá odehrát minimálně 4 hodiny. „Ženy proto chodí hrát třeba i s kočárky, nebo mají hlídání či jde o ty, kterým už děti odrostly,“ popsala trenérka. Golf je specifický svými pravidly i důrazem kladeným na bezpečnost hráčů. „Golfová etika se netýká jen slušného chování, ale obsahuje také soubor pravidel a zásad chování ke hřišti i svým spoluhráčům,“ zmínila Kytka Trnková. Trávník totiž vyžaduje složitou údržbu v jakémkoliv počasí i období.

Golf je dle jejích slov těžký, ale na druhé straně vah stojí zážitek z přírody a krásného prostředí. „Je to opravdu technicky náročný sport, pravidla musí každý golfista dobře znát. Kdo chce hrát, měl by chodit nejdříve na driving, tréninkové plochy a posléze složit zkoušku, kde je nutné projevit herní dovednosti i znalosti pravidel,“ naznačila s tím, že přímá cesta na hlavní hřiště nevede. „Bez zelené karty, oprávnění ke hře na velkém hřišti, můžete pouze na devítijamkový public,“ upřesnila Kytka Trnková.

Základní herní prvky

Jako první vysvětlila tzv. puttování. „To je nejjednodušší disciplína. Jde v podstatě o kutálení míčku do jamky,“ upřesnila Kytka Trnková. Na greenu vysvětlila správný postoj, držení hole, techniku odpalu i směřování míčku. „Je třeba se dopracovat ke hře kyvadlovým pohybem bez zapojení zápěstí,“ popisovala. Základní pozice spočívá v rozkročených nohách, pokrčených kolenech a lehkém předklonu. „Je třeba odhadnout a pracovat i dobře s terénem, pokud není rovný,“ doplnila trenérka.

Těžší částí zasvěcení bylo odpalování. Zde je nutné docílit golfového swingu. „To znamená, opisování kružnice se zalomením hole a odpalu, co nejvíc do dálky. Míček by měl letět rovně obloukem. Při tomto odpalu vytáčíme ramena a i boky,“ upozornila s tím, že do roviny by se měla dostat brada, rameno i koleno. „Nejdůležitější při odpalu je nezvednout hlavu, hlava i u špičkových hráčů jako je Tiger Woods musí být zafixovaná, někdy si toho všimněte při nějakém záznamu,“ dodala tip. Nesmí se hrát jen silou a rukama. „Důležitá je i práce zápěstí,“ uzavřela Kytka Trnková.

Golf v Hluboké:

Kurzy golfu pro začátečníky – jednodenní golfový kurz MAX (vybrané pátky/soboty do konce října), dvoudenní golfový kurz INTENSIVE (vybrané víkendy do konce října), Začátečnická odpoledne – výuka golfu pro začátečníky každý pátek v Hluboké a na Švábově Hrádku

Pro děti: Junior Golf - Golfové kurzy jsou zaměřeny na rekreační i výkonnostní golf. Děti mají možnost si hru vyzkoušet a seznámit se s jejími základními pravidly, pokročilejší děti se mohou ve svých golfových dovednostech zdokonalovat. Součástí jsou také kondiční tréninky, díky nimž Vaše děti prohloubí své dovednosti i v ostatních sportech. Kurzy jsou určeny dětem ve věku 6-15 let a jsou vhodné pro úplné začátečníky i mladé pokročilé golfisty.

Kdy: od dubna do října (kurzy probíhají i během letních prázdnin)

Cena: 4.900 Kč / sezóna

Junior Golf Kemp - Víkendový Junior Golf Kemp je zaměřen na intenzivní výuku golfu. Součástí jsou sportovní hry, návštěva Adrenalin parku a stezka odvahy. U nás děti stráví víkend plný zábavy, zažijí netradiční věci a poznají nové kamarády. Pro děti od 6 do 15 let, vhodné i pro úplné začátečníky. Termín: 16.-18.7.2021

Junior Golf Příměstský tábor - 5 denní Příměstský Golfový tábor v Zámeckém Golf Resortu hluboká je zaměřen na intenzivní výuku golfu. Kromě golfu se děti mohou těšit na sportovní hry, kondiční cvičení, bohatý doprovodný program na Hluboké a závěrečnou exhibici pro rodiče! Pro děti od 6 – 15 let, Pro děti od 6 do 15 let, vhodné i pro úplné začátečníky. Termín 16.-20.8.2021