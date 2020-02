Konečné znění kupní smlouvy schválili písečtí zastupitelé a dali tak zelenou prodeji posledního volného pozemku v průmyslové zóně. Svůj provoz sem ze Zlivic přestěhuje Galvanovna Duchoň, která by měla podle slov jednatele Jakuba Duchoně navýšit počet zaměstnanců z dvaceti na pětatřicet. „Zaměstnáváme lidi z Čížové, Písku a okolí, žádné agenturní zaměstnance,“ uvedl jednatel na zasedání zastupitelstva.

To je podle vedení města dobrý důvod, proč pozemek prodat právě této firmě. „Je to místní podnikatel a zaměstnává místní lidi,“ poznamenala místostarostka Petra Trambová. Součástí schválené smlouvy je mimo jiné předkupní právo pro město či povinnost kupujícího vysázet na pozemek směrem k Purkraticím pás zeleně. To prosadil místní osadní výbor, který s rozšiřováním průmyslové zóny dlouhodobě nesouhlasí. „Galvanovna bude 250 metrů od obytných domů,“ protestovala za osadní výbor Purkratice jeho předsedkyně Lenka Nádějová.

Pokud kupující nevysází pás zeleně, hrozí mu půlmilionová pokuta. Cena pozemku o výměře téměř 14 tisíc m² je 300 Kč/m². Do dvou let musí začít stavět.